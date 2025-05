CHONGQING, Chine et KUALA LUMPUR, Malaisie, 30 mai 2025 /CNW/ - Le 27 mai, le Forum économique ANASE-Chine-CCG a officiellement ouvert ses portes à Kuala Lumpur, dans le but de créer des possibilités de développement et une prospérité partagée en renforçant la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et d'autres domaines. SERES, en tant que représentant des entreprises chinoises de véhicules à énergie nouvelle (NEV), a été invité à participer au forum.

Le vice-premier ministre de la Malaisie, I. Dr Ahmad Zahid bin Hamidi, rencontre le président du SERES Group, John Zhang (PRNewsfoto/SERES) John Zhang interviewé par Fortune pendant le forum (PRNewsfoto/SERES)

John Zhang, président du conseil d'administration et président de SERES Group, a déclaré qu'avec le slogan de la marque « Intelligence Redefining Luxury », SERES se concentre sur le marché des véhicules de luxe haut de gamme, explorant une voie de développement pour les constructeurs automobiles chinois. Pour les marchés des pays membres de l'ANASE et du CCG participant au forum, SERES accélérera le développement localisé et la certification des modèles pertinents, en particulier la série AITO haut de gamme, afin de les introduire rapidement sur les marchés cibles et d'obtenir une couverture complète à l'avenir.

Les activités d'exportation de véhicules de SERES ont commencé en 2005. Après des années de développement, l'entreprise a exporté plus de 550 000 véhicules de façon cumulative dans plus de 70 pays et régions, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. En 2018, SERES a établi et mis en service une usine de fabrication hautement automatisée en Indonésie qui intègre quatre processus majeurs : l'estampage, le soudage, la peinture et l'assemblage, qui est devenu le premier fabricant de véhicules électriques purs en Indonésie. Avec une présence en Indonésie, SERES élargit sa portée dans l'ensemble de l'ANASE et accroît continuellement sa présence sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

En participant au Forum économique ANASE-Chine-CCG, SERES devrait renforcer les échanges et la coopération avec les pays membres de l'ANASE et du CCG, accélérant ainsi la concrétisation de son expansion sur le marché étranger.

Au cours de l'entrevue, John Zhang a expliqué que SERES a été fondé en 1986 et qu'il a connu trois phases entrepreneuriales, soit la transition des pièces automobiles aux véhicules complets, et maintenant aux véhicules électriques intelligents, ce qui lui a permis de réaliser des progrès considérables chaque fois. Aujourd'hui, la marque AITO redéfinit le luxe avec intelligence et innove dans un concept de « nouveau luxe » combinant le luxe traditionnel et le luxe technologique. Forte de ses produits, AITO a été reconnue par plus de 600 000 utilisateurs, se positionnant comme la référence du « nouveau luxe » en Chine.

En tant qu'entreprise axée sur la technologie, SERES s'engage à innover dans les technologies de base en matière d'électrification et d'intelligence, ayant mis au point la plateforme SERES MF, l'extenseur SERES Super Range, SERES Intelligent Safety et SERES Super Factory, créant ainsi un fossé technologique solide.

Face aux opportunités et aux défis apportés par l'intégration économique mondiale, SERES adoptera un état d'esprit plus ouvert et inclusif, en travaillant avec des partenaires de tous les secteurs pour écrire conjointement un nouveau chapitre dans le développement de l'industrie chinoise des véhicules à énergie nouvelle.

À propos de SERES

Fondée en 1986, SERES est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans les véhicules à énergie nouvelle (VEN). Avec une main-d'œuvre d'environ 20 000 employés, SERES est cotée sur le marché des actions A et se classe parmi les 500 entreprises figurant au palmarès Fortune China. L'entreprise se consacre à la recherche et au développement, à la fabrication, à la vente et aux services de véhicules à énergie nouvelle et de leurs composants NEV de base.

Le nom SERES s'inspire du mot grec « terre de soie », qui évoque les luxes du patrimoine de l'Orient. SERES offre deux marques NEV pour les marchés étrangers : AITO et DFSK. Ces marques offrent une gamme diversifiée de produits adaptés à différents segments de marché, AITO se concentrant principalement sur le segment haut de gamme du luxe. À ce jour, SERES a exporté plus de 550 000 véhicules dans plus de 70 pays et régions, dont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et de nombreux autres pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2699777/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2699778/2.jpg

SOURCE SERES

PERSONNE-RESSOURCE : Ksenia Chen, [email protected]