CHONGQING, Chine, 4 septembre 2025 /CNW/ - Le 29 août, SERES a annoncé ses résultats semestriels 2025, faisant état d'une forte croissance pour tous les indicateurs clés. Au cours du premier semestre, SERES a réalisé un chiffre d'affaires de 62,4 milliards de yuans et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 2,94 milliards de yuans, soit une augmentation de 81 % par rapport à l'année précédente. Les investissements en R&D ont atteint 5,12 milliards de yuans, soit une hausse de près de 155 % par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes de véhicules à énergie nouvelle ont totalisé 172 108 unités.

Ces performances impressionnantes sont dues à la forte demande pour les véhicules électriques intelligents haut de gamme de la marque AITO, soutenue par une qualité de produit et des capacités de livraison exceptionnelles. Parmi les facteurs qui ont contribué à ces résultats figurent la plateforme MF polyvalente pour un développement efficace des modèles, la Super Factory pour une mise à l'échelle rapide de la production, les systèmes avancés d'assurance qualité numériques et intelligents, ainsi qu'une expérience de luxe moderne qui continue de renforcer la réputation d'AITO sur le marché.

Les derniers modèles d'AITO continuent de placer la barre plus haut, les AITO 9 et AITO 8 conservant leur position de champions des ventes.

Au cours du premier semestre de cette année, la série AITO a continué d'évoluer au travers de plusieurs nouveaux produits, notamment l'AITO 5 Ultra, l'AITO 9 Édition 2025 et l'AITO 8, qui ont tous reçu un accueil très favorable de la part du marché et des consommateurs.

Grâce à des améliorations apportées à l'ensemble de sa chaîne de valeur, AITO a établi de nouvelles normes en matière de livraison parmi les marques chinoises de véhicules à énergie nouvelle de luxe. En août 2025, le nombre total de livraisons de tous les modèles AITO a dépassé les 750 000 unités. En particulier, es livraisons cumulées de l'AITO 9 ont dépassé les 220 000 unités, ce qui en fait le véhicule le plus vendu dans le secteur des voitures de luxe à 500 000 yuans. L'AITO 8 est rapidement devenu un véritable succès après son lancement, avec plus de 70 000 unités livrées et une place de chef de file dans le segment des véhicules à 400 000 yuans pendant quatre mois consécutifs.

De plus, selon l'étude de LandRoads sur la santé des marques de véhicules à énergie nouvelle au premier semestre 2025, la marque AITO s'est classée no 1 dans l'indice de confiance en matière de développement de la marque. L'AITO 9 a également dominé le classement général du Net Promoter Score (NPS) des véhicules à énergie nouvelle, avec un score de 85,2.

Par ailleurs, AITO a lancé le 25 août une version entièrement électrique de son SUV familial phare, l'AITO 8. Le tout nouveau AITO 7 devrait également faire ses débuts officiels en septembre. Avec l'introduction continue de nouveaux modèles, AITO continue d'élargir sa gamme de produits afin de répondre aux divers besoins des consommateurs et de renforcer son leadership sur le marché des véhicules à énergie nouvelle de luxe.

Un engagement en faveur de l'innovation technologique et d'investissements importants dans la R&D

L'innovation technologique est au cœur de la croissance à long terme de SERES. L'entreprise a constamment investi dans la recherche et le développement, ce qui lui a permis de réaliser de nouvelles avancées et d'obtenir des résultats remarquables dans le domaine technologique. Au cours du premier semestre 2025, SERES a investi 5,20 milliards de yuans dans la R&D, soit une augmentation de près de 155 % par rapport à l'année précédente. Le nombre de chercheurs et développeurs a atteint 6 984, soit une augmentation d'environ 27 % par rapport à l'année dernière, et représente désormais 36 % de l'effectif total de l'entreprise.

Lors du salon de l'automobile de Shanghai de cette année, SERES a dévoilé son système de sécurité intelligent, pionnier dans l'approche scénaristique de la sécurité automobile. Ce nouveau système établit un cadre de sécurité intelligent dans quatre domaines clés : la protection de la vie, la protection de la carrosserie, les soins de santé et la protection de la vie privée. Cette approche globale garantit la sécurité des utilisateurs tout au long du cycle de vie du véhicule et établit une nouvelle référence dans le secteur en matière de sécurité intelligente.

Auparavant, SERES avait mis en place une série d'avancées technologiques majeures, notamment la plateforme SERES MF, le SERES Super Range-Extender et la SERES Super Factory. La SERES Super Factory a été une pionnière dans le secteur avec son modèle « d'usine dans l'usine », favorisant l'intégration des produits, la fabrication intelligente et le regroupement industriel afin de stimuler la collaboration et l'innovation. L'entreprise a également établi une nouvelle norme dans le secteur avec son centre logistique intelligent zéro carbone.

La valeur de la marque grimpe en flèche grâce à la forte confiance des investisseurs

En tant que quatrième constructeur mondial de véhicules à énergie nouvelle à atteindre la rentabilité, SERES a jeté des bases solides pour sa croissance au cours du premier semestre grâce à l'optimisation stratégique de son portefeuille de produits, à l'innovation technologique et à l'amélioration de son efficacité opérationnelle.

SERES s'est également classée 169e sur la liste Fortune China 500 2025. Il s'agit d'une progression de 235 places par rapport à l'année précédente, ce qui en fait l'entreprise qui a connu la plus forte croissance dans ce classement. Dans le classement TopBrand 2025 des 500 premières marques chinoises, publié en août, SERES s'est classée 92e avec une valeur de marque de 175,52 milliards de yuans, entrant ainsi dans le top 10 de l'industrie automobile et soulignant son autorité en matière de développement de marque et d'influence sur le marché. Plus récemment, le 28 août, SERES a grimpé à la 59e place, soit une progression de 174 places, dans le classement 2025 des 500 premières entreprises privées chinoises, devenant ainsi la première entreprise privée de Chongqing.

Parallèlement, les marchés financiers continuent de montrer une forte confiance dans la croissance future de SERES. Au cours des six derniers mois, près de 40 sociétés de courtage ont émis des recommandations d'achat pour SERES, avec l'espoir que l'entreprise maintienne une forte trajectoire de croissance tout au long du second semestre.

