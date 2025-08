L'entreprise à la croissance la plus rapide de SERES du palmarès Fortune China 500 surpasse ses pairs sur le marché concurrentiel des véhicules à énergie nouvelle en Chine.

CHONGQING, Chine, le 2 août 2025 /CNW/ - SERES est devenu cette année l'entreprise ayant fait le plus grand bond sur la liste Fortune China 500 de 2025, atteignant la 169e place, soit 235 places de plus que la 404e position de l'an dernier. Cette hausse spectaculaire souligne la croissance rapide de SERES sur le marché hautement concurrentiel des véhicules à énergie nouvelle. En 2024, les revenus de SERES ont bondi à 145,2 milliards de yuans (environ 20,2 milliards de dollars américains), en hausse de 305 % par rapport à l'année précédente, tandis que le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 5,95 milliards de yuans. Les ventes annuelles de véhicules à énergie nouvelle de l'entreprise ont atteint 420 000 unités, soit une augmentation de plus de 182 %, portant sa marge bénéficiaire brute pour les activités de véhicules à énergie nouvelle à 26,21 %, un nouveau record.

Fortune a souligné que, dans un contexte de croissance rapide du secteur des véhicules à énergie nouvelle et d'intensification de la concurrence, le succès de SERES était attribuable à sa collaboration étroite avec ses partenaires, ce qui a permis l'innovation continue des produits et l'excellence opérationnelle.

La marque AITO stimule la croissance

AITO, la marque de luxe de véhicules à énergie nouvelle fondée en 2021, a été un moteur de croissance central. En seulement 40 mois, AITO a réalisé plus de 700 000 livraisons cumulatives, établissant un nouveau record de vitesse de livraison parmi les marques de luxe de véhicules à énergie nouvelle en Chine, y compris plus de 200 000 unités livrées du modèle phare AITO M9 et des livraisons du AITO M8 récemment lancé dépassant déjà 40 000 unités. De plus, la nouvelle série AITO M7 a maintenu sa position de modèle le plus vendu dans le segment hautement concurrentiel, avec 300 000 yuans (environ 42 000 $ US) de 2024 à aujourd'hui, établissant un nouveau record pour les marques chinoises de luxe de nouvelles énergies.

Ces jalons démontrent la capacité de la marque à offrir des expériences de luxe intelligentes avancées tout en accélérant son expansion sur les marchés nationaux et étrangers. Grâce à ses solides capacités de fabrication, à sa collaboration approfondie en matière de technologies de véhicules intelligents et à son portefeuille de produits en croissance, SERES est bien placé pour renforcer son leadership sur le marché chinois des véhicules à énergie nouvelle et réaliser des progrès importants à l'échelle mondiale.

