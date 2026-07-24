Seréna Québec réaffirme la vocation éducative de La Semaine Rouge et ouvre les discussions avec la Direction régionale de santé publique de Montréal

MONTRÉAL, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- À la suite de la lettre transmise le 19 juin 2026 par la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal aux milieux scolaires, Seréna Québec souhaite apporter des précisions quant à la nature de ses interventions auprès des jeunes et réaffirmer sa volonté de collaborer de manière constructive avec les autorités de santé publique.

Dès sa création en 2021, La Semaine Rouge a été pensée comme une initiative d'éducation à la santé menstruelle. Son objectif est d'encourager, à leur demande, les professionnel•les des milieux jeunesse à favoriser une meilleure compréhension du cycle menstruel et à promouvoir une vision positive et inclusive des menstruations.

Les activités proposées portent sur la physiologie du cycle menstruel, la connaissance du corps, la déconstruction des tabous entourant les menstruations et la sensibilisation aux enjeux de précarité menstruelle. Elles ne visent en aucun cas à enseigner la méthode symptothermique comme moyen de contraception auprès des élèves, une approche qui requiert des conditions de vie et un niveau d'engagement qui ne correspondent généralement pas à leur réalité.

Seréna Québec partage pleinement la préoccupation de la DRSP d'offrir aux jeunes une information rigoureuse, nuancée et fondée sur les connaissances scientifiques. L'organisme estime qu'il est essentiel de distinguer l'éducation à la santé menstruelle de l'enseignement des méthodes contraceptives.

"La Semaine Rouge déconstruit les mythes entourant les règles pour que l'école soit un lieu où l'égalité des genres soit possible. Sur le terrain, je constate un changement dans la relation des jeunes à leur expérience menstruelle : on voit que la gêne et la honte font tranquillement place aux questions, au partage d'expériences, à la connaissance et à l'empathie", souligne Roxanne Dubé, enseignante en classe d'accueil au secondaire.

Seréna Québec a proposé à la DRSP de Montréal d'ouvrir un espace d'échange afin de discuter des éléments soulevés. Une rencontre est déjà programmée à la fin du mois d'août.

À propos de Seréna Québec

Seréna Québec est un organisme communautaire qui œuvre depuis plus de 70 ans à la transmission des savoirs et des connaissances en santé reproductive et pour l'accès à des méthodes naturelles de gestion de la fertilité humaine.

SOURCE Seréna Québec

Renseignements: Nathalie Grégoire-Charette, Directrice générale - Seréna Québec, [email protected]