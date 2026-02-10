Seréna Québec présente l'exposition historique « De l'intime au collectif - Libérer les savoirs en santé reproductive »

Du 11 au 28 février 2026 à l'Écomusée du fier monde, Montréal

MONTRÉAL, le 10 févr. 2026 /CNW/ - L'organisme Seréna Québec présente l'exposition « De l'intime au collectif - Libérer les savoirs en santé reproductive » du 11 au 28 février 2026 à l'Écomusée du fier monde à Montréal. Cette exposition propose un parcours riche en récits, archives et documents, retraçant l'histoire de la régulation des naissances au Québec, à travers celle de Seréna Québec.

De 1892 à 1969, la contraception était illégale au Canada et l'Église catholique, qui détenait une autorité sociale et politique majeure, condamnait toute intervention artificielle dans le processus de procréation. À cette époque, la seule méthode de planification des naissances tolérée est la méthode Ogino (ou du calendrier) mais celle-ci est peu efficace, ce qui laisse de nombreuses familles sans ressources pour ne serait-ce qu'espacer les naissances, ou avec des « bébés Ogino ».

« Seréna proposait une alternative axée sur l'autonomie des femmes, ce qui était extrêmement audacieux à l'époque. Fournir aux couples les connaissances pour gérer eux-mêmes leur fécondité était profondément novateur. »

-- Thomas Nadeau-Mercier, auteur du mémoire La pilule en débat au Québec : médecins, catholiques, féministes et utilisatrices (1961-1979)

En plongeant dans l'intimité des foyers québécois, le public est invité à réfléchir aux enjeux de pouvoir, de contrôle et d'émancipation qui ont influencé et qui influencent encore aujourd'hui l'accès aux savoirs et aux choix éclairés en matière de santé reproductive. L'exposition met en lumière l'émergence progressive, à travers les découvertes des membres de Seréna Québec, de nouveaux faits scientifiques et de pratiques innovantes en régulation des naissances. À travers archives, repères historiques et documents scientifiques, elle souligne le rôle de la recherche et du milieu communautaire dans l'évolution des mœurs et des approches contraceptives.

« Cette exposition n'est pas seulement un regard sur le passé ; c'est un pont vers une meilleure compréhension de l'impact social des pratiques contraceptives sur notre société d'aujourd'hui et de demain. »

-- Catherine Harrison-Boisvert, conceptrice de l'exposition (Les travailleuses du texte)

Soixante-dix ans plus tard, les équipes de Seréna Québec continuent de transmettre les savoirs reproductifs à travers des ateliers et des accompagnements personnalisés basés sur la méthode symptothermique. Soucieux de soutenir le bien-être et l'autonomie des personnes dans leur capacité d'agir, l'organisme mène également des actions d'information et de prévention. Il informe sur les risques de grossesse non planifiée liés à l'utilisation des applications mobile de suivi du cycle, intervient dans les écoles dans le cadre de La Semaine Rouge afin de lever les tabous entourant les menstruations et continue d'œuvrer pour faire émerger des pratiques plus égalitaires telles que le partage de la charge contraceptive et le droit des femmes et des couples de faire des choix libres et éclairés pour gérer leur fertilité.

« De nombreuses méconnaissances persistent encore autour du cycle menstruel et de la gestion de la fertilité humaine, dans la population et même chez les professionnel.les de la santé. À travers cette exposition, nous invitons le public à s'approprier des savoirs essentiels, à questionner les mythes et à déconstruire les préjugés. »

-- Nathalie Grégoire-Charette, directrice générale de Seréna Québec

Informations pratiques :

Lieu : Écomusée du fier monde - 2050 rue Atateken, Montréal.

Dates : du 11 au 28 février 2026. L'inauguration a lieu le jeudi 12 février de 17h à 21h (sur invitation).

Horaires :

Mercredi à dimanche : 10h - 17h.

Lundi et mardi : visites privées de groupes possibles sur demande.

Tarifs : Adultes, étudiants, aînés, familles - tarifs variés selon les conditions du musée.

Plus d'informations : https://serenaquebec.com/evenements/exposition/

Cette exposition est présentée par Seréna Québec à l'Écomusée du fier monde avec le soutien financier de la Fondation Rita Henry-Breault et Gilles Breault.

SOURCE Seréna Québec

Pour toute demande d'information, entrevues ou visites : [email protected]