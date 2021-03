L'approbation par Santé Canada de FOCLIVIAMD (vaccin contre la grippe pandémique de souche A[H5N1] à base d'œuf avec adjuvant) satisfait à une exigence clé du partenariat à la pandémie

MONTRÉAL, le 23 mars 2021 /CNW/ - Seqirus, leader mondial dans le domaine des vaccins antigrippaux et de la réponse aux pandémies, a annoncé aujourd'hui qu'à la suite de l'approbation par Santé Canada de FOCLIVIAMD (vaccin contre la grippe pandémique de souche A[H5N1] à base d'œuf avec adjuvant), la Société est prête à jouer son rôle dans les plans de préparation à la pandémie de grippe au Canada.

Seqirus Canada est le partenaire du gouvernement canadien en matière de vaccins contre la grippe pandémique, par l'intermédiaire de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Le contrat exige que Seqirus soit prêt à fabriquer et à livrer rapidement un grand nombre de doses de vaccin pour aider à protéger la population canadienne contre la souche de grippe identifiée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lorsqu'une pandémie de grippe est déclarée.

L'approbation de FOCLIVIA par Santé Canada est une exigence clé de ce contrat et illustre la position de Seqirus comme seul fabricant mondial de vaccins axé sur la grippe. L'emploi de FOCLIVIA est approuvé chez les personnes âgées de six mois et plus en cas de déclaration d'une pandémie de grippe par l'OMS1.

« L'approbation de FOCLIVIA démontre notre engagement envers la population canadienne à fournir un vaccin qui peut être utilisé en cas de pandémie de grippe », a déclaré Gillian Stafford, directrice des opérations commerciales de Seqirus Canada. « Si l'OMS déclare une pandémie de grippe, Seqirus produira le FOCLIVIA afin de le livrer à l'échelle du pays, conformément à l'approbation de Santé Canada. Avec l'approbation de FOCLIVIA, nous pourrons contribuer à protéger un plus grand nombre de personnes advenant une pandémie de grippe. »

Seqirus est un acteur de premier plan dans la prévention et la préparation contre la grippe. Une pandémie de grippe est une épidémie mondiale causée par l'émergence d'un nouveau virus de la grippe contre lequel l'immunité préexistante de la population humaine est faible ou nulle2. La Stratégie mondiale de lutte contre la grippe 2019-2030 de l'OMS indique qu'une pandémie grave peut avoir une incidence à grande échelle sur le plan social et économique, comme une perte de productivité économique nationale et un lourd fardeau financier pour les citoyens et les collectivités touchés3.

FOCLIVIA contient l'adjuvant MF59MD, une technologie de Seqirus qui peut contribuer à renforcer et à élargir la réponse immunitaire de l'organisme par l'induction d'anticorps dirigés avec une affinité plus large4,5,6. Cet adjuvant fait partie intégrante du plan de préparation contre la pandémie de grippe. Il réduit la quantité d'antigène nécessaire à l'obtention d'une réponse immunitaire, ce qui permet la production d'un plus grand nombre de doses de vaccin et, par conséquent, la protection d'un grand nombre de personnes le plus rapidement possible7,8.

La grippe pandémique

Tout comme la grippe saisonnière, la grippe pandémique est une maladie respiratoire contagieuse transmise par voie aérienne, imprévisible et susceptible de toucher n'importe quel groupe d'âge ou n'importe quelle population dans le monde3. Le risque de morbidité et de mortalité est plus élevé avec la grippe pandémique qu'avec la grippe saisonnière, en raison de l'absence ou de la faiblesse de l'immunité préexistante au virus dans la population humaine3. Au siècle dernier, quatre pandémies de grippe sont survenues, celle de 1918 étant la plus grave de l'histoire récente; on estime qu'elle a fait jusqu'à 50 millions de morts dans le monde9. Selon l'OMS, la souche A(H5N1) de la grippe peut provoquer une maladie grave et présente un taux de mortalité élevé. Si un virus de la grippe avec un potentiel pandémique devait muter pour devenir facilement transmissible d'une personne à une autre tout en conservant sa capacité de provoquer une maladie grave, les conséquences pour la santé publique pourraient être sérieuses, avec un taux important de morbidité et mortalité10.

À propos de Seqirus

Seqirus fait partie de CSL Limited (ASX : CSL). Comme elle est un des plus grands fournisseurs de vaccins antigrippaux au monde, Seqirus est un acteur important de la prévention de la grippe sur la scène internationale et un partenaire transcontinental en ce qui concerne la préparation aux pandémies. Seqirus exploite des installations de production à la pointe de la technologie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie et possède des capacités de R et D de premier plan; elle recourt aux méthodes de culture sur œufs et sur cellules et à la technologie des adjuvants pour offrir une vaste gamme de vaccins antigrippaux distincts dans plus de 20 pays.

À propos de CSL

Chef de file mondial de l'industrie de la biotechnologie, CSL (ASX : CSL) propose une gamme dynamique de produits salvateurs, dont des médicaments contre l'hémophilie et les déficits immunitaires ainsi que des vaccins contre la grippe. Depuis sa fondation en 1916, CSL remplit sa promesse de sauver des vies en exploitant les plus récentes technologies. Aujourd'hui, CSL - et ses deux entreprises CSL Behring et Seqirus - offre des médicaments vitaux dans plus de 100 pays et emploie plus de 27 000 personnes. Forte du mariage unique de la puissance commerciale, de l'accent mis sur la R et D et de l'excellence opérationnelle, CSL trouve, développe et livre des innovations pour que ses patients puissent vivre pleinement. Pour en savoir plus sur CSL Limited, visitez le https://protect-us.mimecast.com/s/CRw1CL9GZOSXGL77TmGJgG?domain=csl.com.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez les sites https://protect-us.mimecast.com/s/z-n1CNkGOgf9OozzT0sf8-?domain=seqirus.com et https://protect-us.mimecast.com/s/CRw1CL9GZOSXGL77TmGJgG?domain=csl.com.

Déclarations de nature prospective

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, notamment des énoncés à propos de résultats, de rendement ou d'accomplissements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent donner lieu à des différences notables entre les résultats, le rendement ou les accomplissements réels et les résultats, le rendement ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces énoncés illustrent notre point de vue actuel des événements à venir; ils reposent sur des hypothèses et sont assujettis à des risques et des incertitudes. Étant donné ces incertitudes, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure à ces déclarations prospectives.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

Brigitte Filiatrault Polina Miklush

+1 (514) 702-2744 +1 (908) 608-7170

[email protected] [email protected]

1 Monographie de FOCLIVIAMD, 7 janvier 2021.

2 Organisation mondiale de la santé (OMS). (2010). Qu'est-ce qu'une pandémie? En ligne (version anglaise), à https://protect-us.mimecast.com/s/pzxqCQWXklH927YYTGy8MS?domain=who.int. Consulté en janvier 2021.

3 OMS. (2019). Stratégie mondiale de lutte contre la grippe. En ligne (version anglaise), à https://protect-us.mimecast.com/s/ValdCVOWvqfXWMYYTxmPel?domain=apps.who.int. Consulté en janvier 2021.

4 Frey SE, Aplasia-De Los Reyes MR, Reynales H, et al. (2014). Comparison of the safety and immunogenicity of an MF59MD-adjuvanted with a non-adjuvanted seasonal influenza vaccine in elderly subjects. Vaccine. 2014;32:5027-5034.

5 O'Hagan DT, Ott GS, Nest GV, Rappuoli R, Giudice GD. (2013). The history of MF59MD adjuvant: a phoenix that arose from the ashes. Expert Rev Vaccines. 2013;12(1):13-3.

6 Banzhoff A, Pellegrini M, Del Giudice G, Fragapane E, Groth N, Podda A. (2008). MF59-adjuvanted vaccines for seasonal and pandemic influenza prophylaxis. Influenza Other Respir Viruses. 2008;2(6):243-249

7 Khurana, S, Verma, N, Yewdell, JW, et al. (2011) MF59 adjuvant enhances diversity and affinity of antibody-mediated immune response to pandemic influenza vaccines. En ligne, à https://protect-us.mimecast.com/s/5u-7CXDPQvHG8mWWuLYUws?domain=ncbi.nlm.nih.gov. Consulté en janvier 2020.

8 Reed, SG, Orr, MT, Fox, CB. (2013). Key roles of adjuvants in modern vaccines. En ligne,

https://protect-us.mimecast.com/s/v7K2CZ6g8xfxkz00FQ8aui?domain=nature.com. Consulté en janvier 2020.

9 OMS. (2017). Gestion des risques de pandémie de grippe : guide de l'OMS pour prise de décisions éclairées et harmonisation, à l'échelle nationale et internationale, de la préparation et la réponse en cas de grippe pandémique. En ligne (version anglaise), à https://protect-us.mimecast.com/s/IwUXC2kX8Pf6B7ggh5tnAG?domain=apps.who.int. Consulté en janvier 2021.

10 OMS. (2011). FAQs: H5N1 influenza. En ligne, à https://protect-us.mimecast.com/s/4-P9C4x26jH6DrqqhKi_34?domain=who.int. Consulté en janvier 2021.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1471232/Seqirus_Canada_Logo.jpg

SOURCE Seqirus Canada

Liens connexes

www.seqirus.com