Sept personnes intronisées au Temple de la renommée paralympique canadienne cet automne

« Nos plus sincères félicitations à la cohorte de 2019 du Temple de la renommée paralympique, annonce Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. C'est un groupe extrêmement talentueux et véritablement passionné par le sport paralympique. Toutes les personnes intronisées incarnent nos valeurs au quotidien. Pendant toute leur carrière, ils et elles ont contribué d'une façon exceptionnelle à notre communauté sur le terrain et à l'extérieur. Ce sera une cérémonie très spéciale et nous sommes impatients de rendre hommage à chacun d'entre eux à Vancouver. »

Les personnes intronisées cette année sont :

*cliquez sur le nom pour lire la biographie de chaque personne.

ATHLÈTES

Colette Bourgonje, paraski de fond

La carrière exceptionnelle de Colette Bourgonje s'étend sur 22 ans. Elle a participé pour la première fois aux Jeux paralympiques en 1992 à Albertville et elle a pris sa retraite en 2014 après ceux de Sotchi. La fondeuse originaire de Saskatoon a pris part à dix éditions des Jeux paralympiques (sept d'hiver en paraski de fond et trois d'été en course en fauteuil roulant) et remporté trois médailles d'argent et sept de bronze.

Josh Dueck, ski para-alpin

Un des skieurs paralympiques les plus avant-gardistes, le double paralympien Josh Dueck est la première personne à avoir réussi un saut périlleux arrière en ski assis. Le skieur originaire de Kimberley en Colombie-Britannique a décroché une médaille d'argent lors de ses premiers Jeux en 2010 à Vancouver avant de devenir l'un des athlètes les plus en vue de l'équipe canadienne de Sotchi 2014 en remportant le super combiné hommes en ski assis en plus d'une médaille d'argent en descente.

Viviane Forest, ski para-alpin

Première Canadienne à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux paralympiques d'été et d'hiver, on se souviendra de la performance mémorable de Viviane Forest sur les pentes de Vancouver 2010 : elle avait alors remporté une médaille d'or, trois d'argent et une de bronze en ski para-alpin devant ses partisans. L'athlète d'Edmonton a également remporté deux médailles d'or en goalball en 2000 et 2004.

Garett Hickling, rugby en fauteuil roulant

Garett Hickling, qui habite London en Ontario, mais qui est originaire de la Colombie-Britannique, s'est imposé comme un des meilleurs joueurs de rugby en fauteuil au monde au fil de sa carrière qui a duré plus de deux décennies. Pilier de l'équipe canadienne, il était de l'alignement de cinq équipes paralympiques avec qui il a remporté trois médailles (l'argent en 1996 à Atlanta et en 2004 à Athènes et le bronze en 2008 à Beijing) en plus d'avoir participé six fois aux championnats du monde.

Joey Johnson, basketball en fauteuil roulant

Un des joueurs clés de l'équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant du Canada pendant près de 20 ans, le Winnipégois Joey Johnson a cinq participations aux Jeux paralympiques à son actif. Il a aidé le Canada à récolter quatre médailles paralympiques : trois d'or (Sydney 2000, Athènes 2004, Londres 2012) et une d'argent (Beijing 2008). Il est aujourd'hui entraîneur adjoint de l'équipe canadienne.

ENTRAÎNEUR

Joe Rea, curling en fauteuil roulant

Originaire de Prince George en Colombie-Britannique, Joe Rea évolue dans le monde du curling depuis de nombreuses années. Il a d'abord été joueur avant de devenir entraîneur pour des équipes locales, provinciales et nationales. Il est l'entraîneur de curling en fauteuil roulant le plus décoré au pays avec trois médailles d'or consécutives aux Jeux paralympiques que son équipe a remportés en 2006 à Turin, en 2010 à Vancouver et en 2014 à Sotchi.

BÂTISSEUR

Kathy Newman

La Vancouveroise Kathy Newman est une figure de proue et une militante infatigable du sport en fauteuil roulant depuis près de quatre décennies. Comme administratrice de BC Wheelchair et de l'Association canadienne des sports en fauteuil roulant, elle a recruté de nouveaux athlètes, développé des programmes, organisé des compétitions à tous les niveaux et eu une grande influence sur la vie d'innombrables athlètes avec un handicap. Elle siège actuellement au conseil d'administration de Rugby en fauteuil roulant Canada et de Basketball en fauteuil roulant Canada.

Pour voir la liste de toutes personnes intronisées au Temple de la renommée paralympique canadienne, rendez-vous sur Paralympique.ca/intronises.

Le gala du Temple de la renommée paralympique canadienne de 2019 est présenté en soirée le 15 novembre à l'hôtel Marriott Pinnacle Downtown de Vancouver. Les billets sont disponibles au public au coût de 100 $ et peuvent être achetés en ligne à l'adresse suivante: https://coccpclab.wufoo.com/forms/2019-canadian-paralympic-hall-of-fame/

