OTTAWA, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Quatre joueurs de boccia ont été nommés en vue de concourir pour le Canada aux Jeux paralympiques Paris 2024, ont annoncé, jeudi, le Comité paralympique canadien et Boccia Canada.

Les quatre athlètes sont des paralympiens. Levine et Ciobanu prendront part à leurs troisièmes Jeux, après Rio 2016 et Tokyo 2020. Allard a fait ses débuts aux Jeux de Tokyo il y a trois ans, tandis que Cryderman effectue un retour à la compétition paralympique pour la première fois depuis Sydney 2000.

Levine a été porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture des Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 en novembre dernier, après une récolte de deux médailles d'or à l'épreuve féminine individuelle dans la catégorie BC4 et en double BC4 aux côtés de Ciobanu. Actuellement classée numéro 2 au monde dans sa catégorie, elle a récemment remporté le bronze dans son ultime répétition avant Paris, la Coupe du monde de boccia à Povoa, au Portugal.

« Je suis très enthousiaste, très heureuse et très fière », affirme Levine. « Comme toujours, ma façon de faire sera de m'amuser, car c'est le plus important. Et c'est comme ça que les résultats viendront, en essayant de ne pas trop y penser, en disant à mon cerveau de se taire et en profitant simplement du moment présent. Je suis aussi très heureuse que Danik et Lance se joignent à nous à Paris. Il y a beaucoup d'attention sur Iulian et moi, alors c'est formidable d'avoir doublé notre équipe. »

En plus de sa médaille d'or avec Levine, Ciobanu a également remporté le bronze au tournoi individuel masculin BC4 à Santiago 2023. Il figure actuellement au 8e rang du classement mondial dans la catégorie BC4 chez les hommes.

« Nous avons travaillé fort, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à chaque compétition, pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui », déclare Ciobanu. « Dire "nous sommes qualifiés" est un euphémisme qui ne tient pas compte du temps, des efforts et du travail qu'il y a derrière chaque résultat. De mon côté, un travail considérable a été effectué au cours des trois années qui ont suivi les Jeux de Tokyo. En fait, nous nous sommes non seulement qualifiés, mais nous avons aussi dépassé les attentes et objectifs du processus de qualification, ce dont Alison et moi sommes particulièrement fiers. »

« C'est aussi très important pour moi d'aller aux Paralympiques afin d'inspirer d'autres personnes à poursuivre les mêmes objectifs et d'être un modèle pour les jeunes générations », ajoute Ciobanu. « Ce n'est pas seulement bon pour le sport, mais c'est aussi bon pour la société de soutenir les personnes de toutes capacités sur le plan de leur autonomie, de leurs compétences, de leurs droits, de l'accès, de leurs valeurs, tant en matière de sport que de leur qualité de vie. »

Médaillés de bronze aux championnats du monde de 2022, ensemble, Levine et Ciobanu ont assuré leur qualification paralympique grâce à leur médaille d'or des Jeux parapanaméricains. Ils figurent au numéro 3 du classement mondial en double BC4, et cette semaine, ils ont décroché une médaille d'or à la Coupe du monde de boccia à Povoa.

Allard, qui occupe le 12e rang du classement mondial masculin dans la catégorie BC2, est arrivé jusqu'à la ronde des 16 du tournoi individuel aux championnats du monde de 2022, une amélioration par rapport à son résultat à Tokyo 2020.

« Je suis très honoré de m'être qualifié pour mes deuxièmes Jeux paralympiques », indique Allard. « C'est une merveilleuse opportunité dont je compte tirer pleinement avantage, et mon but pour ces Jeux est de démontrer mon évolution. À présent que la COVID est derrière nous, je peux vivre une véritable expérience des Jeux, et j'ai vraiment hâte ! »

Paralympien des Jeux de Sydney 2000 en boccia, Cryderman s'était retiré du sport de compétition pendant plus de 15 ans avant d'effectuer un retour en 2017. Il s'est taillé une place dans la formation qui a pris part aux championnats du monde de 2022 où il s'est incliné en ronde des 16 dans la compétition masculine BC1. L'année dernière, il a obtenu une médaille d'argent aux Jeux parapanaméricains. Le numéro 11 mondial dans la catégorie BC1 sera rejoint sur le terrain par son partenaire de compétition, Nick Dunham.

« C'est un immense honneur d'avoir le privilège de représenter mon pays une fois de plus aux Jeux paralympiques, et ce n'est pas un privilège que je prends à la légère », déclare Cryderman. « Je peux dire avec confiance que je n'aurais pas pu me qualifier pour mes deuxièmes Jeux paralympiques sans le précieux soutien de beaucoup de personnes, particulièrement mon partenaire de performance Nick Dunham et mon partenaire d'entraînement Ryann Dutchburn. Même s'il ne reste que quelques semaines avant Paris, je travaille sans relâche avec Nick et Ryann afin d'être en mesure de concourir au plus haut niveau possible et de susciter la fierté de mon pays. »

Allard et Cryderman ont reçu leur billet pour Paris grâce à une allocation bipartite de World Boccia.

La compétition de boccia se déroulera à l'Arena Paris Sud. Les quatre athlètes concourront dans leurs tournois individuels respectifs, du 29 août au 2 septembre. Ciobanu et Levine participeront également à l'épreuve double en BC4, du 3 au 5 septembre.

« Danik, Iulian, Lance et Alison, toutes mes félicitations pour votre nomination en vue des Jeux paralympiques », déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « En tant que paralympien en boccia, je connais les subtilités de ce sport et je sais à quel point ces quatre athlètes sont habiles et dévoués. Qu'il s'agisse de l'incroyable succès d'Alison et de Iulian, de l'ascension de Danik dans le sport et du retour remarquable de Lance, cette équipe sera vraiment à surveiller à Paris. Je me réjouis à l'idée d'encourager chacun d'eux aux Jeux. »

« Je souhaite chaleureusement la bienvenue à Danik, Iulian, Lance et Alison dans l'Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 ! », ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « J'ai beaucoup appris sur le boccia auprès de mon co-chef Josh, et c'est un sport tellement passionnant, unique aux Jeux paralympiques. Cette équipe comprend certains des meilleurs au monde, qui ont vraiment bien joué cette année et j'invite tout le Canada à se ranger derrière ces athlètes. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

