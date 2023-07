TORONTO, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Catalyst a nommé sept personnalités canadiennes du monde des affaires championnes des Prix honorifiques Catalyst pour l'année 2023. L'impact considérable de chacune de ces personnes a permis d'accélérer la progression des femmes en se faisant les défenseures de l'inclusion en milieu de travail.

Catalyst rendra hommage à ses nouvelles championnes lors de l'évènement Conférence et souper des Prix honorifiques Catalyst 2023 , qui aura lieu le 15 novembre prochain à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto, ainsi qu'en ligne. Axée sur le thème « Accélérer l'équité sur tous les fronts pour que les femmes puissent prospérer », la conférence sera l'occasion de présenter les plus récentes recherches originales de Catalyst. Des réunions d'experts seront également proposées sur différents sujets, notamment sur la façon dont les entreprises peuvent faire la différence en faveur des femmes travaillant en première ligne, faire face au racisme au travail et favoriser l'inclusion des peuples autochtones en milieu de travail.

Les participants auront l'occasion d'apprendre auprès de dirigeants commerciaux, de connaître les résultats des recherches en matière de diversité, équité et inclusion, d'acquérir des connaissances exploitables et de réseauter avec les centaines de professionnels qui participent chaque année à l'évènement, issus de sociétés internationales, de cabinets professionnels, de services gouvernementaux, d'ONG et d'établissements d'enseignement.

Accenture est le commanditaire désigné de l'année 2023. BMO est commanditaire de niveau Or et présidera le souper. Edward Jones, ATCO Ltd. et Linamar sont des commanditaires de niveau Bronze.

« L'inclusion et l'équité en milieu de travail ne peuvent progresser que si nous recrutons, maintenons en poste et faisons progresser les femmes, y compris celles issues de groupes marginalisés, et ce, à tous les niveaux », a déclaré la présidente et cheffe de la direction de Catalyst, Lorraine Hariton . Les championnes des Prix honorifiques Catalyst de cette année ont su prendre des mesures audacieuses pour apporter des changements dans les entreprises canadiennes et au-delà. »

Les championnes des Prix honorifiques Catalyst de 2023 sont :

Leader de société ou d'entreprise :

Jeahnette Cavaliere, chargée de pays pour le Canada , Wells Fargo

Personnalité du monde des affaires :

Caroline Gayle , chef Technologie, services financiers, Accenture

Responsable RH/DEI :

Tyjondah Kerr, ancienne directrice, Équité, diversité et inclusion; directrice actuelle, Développement et prestation de programmes - communauté, durabilité et responsabilité sociale, Société des loteries et des jeux de l' Ontario

Mona Malone, chef, Ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier

Taralyn Parr , directrice, Diversité et inclusion, McCarthy Tétrault LLP

, directrice, Diversité et inclusion, McCarthy Tétrault LLP Janine Tamboli , directrice de la diversité et de l'inclusion, Aliments Maple Leaf

Leader en devenir :

Bobby Gale , directeurice du contenu et des données d'entreprise, Les Compagnies Loblaw Limitée

« Les Prix honorifiques Catalyst 2023 aident à accélérer les carrières des femmes et inspirent les personnes qui les entourent à accorder la priorité à la diversité, à l'équité et à l'inclusion », a déclaré Julie Cafley, Ph.D., directrice générale de Catalyst Canada. « Ces personnes exceptionnelles n'ont pas peur d'avoir des discussions qui peuvent mettre mal à l'aise pour promouvoir l'inclusion dans leur organisation ainsi qu'au sein de la société. Elles accomplissent un travail acharné, et je salue leur créativité, leur assurance et leur courage. »

Depuis 2010, Catalyst rend hommage chaque année aux personnes qui font progresser les femmes et militent pour des milieux de travail inclusifs dans les entreprises canadiennes. Les championnes de 2023 illustrent parfaitement les recherches de Catalyst, qui visent à établir des liens entre les milieux de travail diversifiés et inclusifs et l'innovation, la citoyenneté d'équipe, la productivité et de meilleurs résultats opérationnels.

Visitez la page Web des Prix honorifiques Catalyst 2023 pour acheter vos billets.

À propos des championnes des Prix honorifiques Catalyst pour l'année 2023

Jeahnette Cavaliere

Chargée de pays pour le Canada, Wells Fargo

Jeahnette Cavaliere croit fermement que chaque personne a un rôle à jouer pour promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI). En mettant sur pied et en parrainant des initiatives et des programmes de DEI pour impliquer et développer les personnes issues de groupes marginalisés partout au Canada, Jeahnette continue de consacrer une bonne partie de son temps à sensibiliser la population et à renforcer l'engagement de la région à créer une culture inclusive pour tous les membres de l'équipe. Elle soutient et défend fermement les entreprises détenues et dirigées par des femmes et elle s'est engagée à aider les femmes dirigeantes et à célébrer leur succès.

Caroline Gayle

Chef Technologie, services financiers, Accenture

Caroline Gayle ouvre les portes aux femmes dans le secteur de la technologie depuis plus de 20 ans. Elle est constamment motivée par les occasions d'apprendre et de grandir aux côtés d'équipes très talentueuses qui font office de pionnières. En tant que cadre parrainant plusieurs groupes-ressources d'employé·e·s, Caroline met l'accent sur le recrutement, le mentorat, la fidélisation et le développement inclusifs des femmes et des personnes issues de groupes raciaux et ethniques marginalisés. Caroline inspire les dirigeantes en devenir à suivre sa voie et à montrer le chemin.

Tyjondah Kerr

Ancienne directrice, Équité, diversité et inclusion; directrice actuelle, Développement et prestation de programmes - communauté, durabilité et responsabilité sociale, Société des loteries et des jeux de l'Ontario

Tyjondah défend avec passion les occasions et la représentation équitables. Elle sait tirer parti des expériences vécues par les membres de son entourage et profite des occasions d'apprentissage à sa disposition pour faire des changements. Elle crée intentionnellement des espaces sécuritaires où ses collègues peuvent partager leur savoir et elle les encourage continuellement à réfléchir et à prendre des mesures pour diriger de manière plus inclusive. L'humanité l'inspire et elle veut contribuer à la création d'un monde meilleur et plus équitable qui favorise le sentiment d'appartenance.

Mona Malone

Chef, Ressources humaines et chef, Talent et culture, BMO Groupe financier

Mona est une leader visionnaire qui repousse sans cesse les limites. Le talent, le leadership et la communauté la passionnent et elle utilise sa voix pour changer les choses en influençant les rôles sociaux et en mettant sur pied des équipes chevronnées. Les expériences professionnelles formatives de Mona l'ont incitée à donner au suivant en appuyant les nouvelles générations de femmes en affaires. Guidée par la philosophie selon laquelle les gens ont tous un potentiel énorme, Mona s'efforce d'inspirer quelqu'un chaque jour tout en s'assurant que ses collègues ont les mêmes chances de réaliser leurs ambitions professionnelles.

Taralyn Parr

Directrice, Diversité et inclusion, McCarthy Tétrault LLP

Taralyn est une fervente championne de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et d'un futur accessible. Grâce au travail accompli par le biais de la stratégie Priorité à l'inclusion de McCarthy Tétrault, Taralyn a fait d'énormes progrès pour créer une profession juridique plus inclusive en partageant son propre vécu, en tirant parti des données, en favorisant le partage des connaissances et en suscitant l'engagement de ses collègues envers la philosophie de la DEI afin d'assurer des changements durables. Taralyn croit au pouvoir transformateur de l'éducation et de la narration ainsi qu'à l'importance d'aller à la rencontre des gens là où ils en sont dans leur cheminement en matière de DEI.

Janine Tamboli

Directrice de la diversité et de l'inclusion, Aliments Maple Leaf

Janine Tamboli est une artisane passionnée du changement qui est guidée par une philosophie simple : être curieuse, faire preuve d'empathie, être gentille et faire le bien. Au cours de la dernière décennie, Janine a participé activement à l'évolution des efforts de DEI au sein de l'entreprise, contribuant à favoriser des cultures plus fortes au sein desquelles les gens se sentent entendus, vus, valorisés et habilités à prospérer. Elle a dirigé le développement de la toute première stratégie en matière de diversité, d'équité et d'inclusion d'Aliments Maple Leaf et alors qu'elle poursuit sa mise en œuvre, elle réinvente un environnement et une expérience de travail pour les bassins de talents encore inexploités.

Bobby Gale

Directeurice du contenu et des données d'entreprise, Les Compagnies Loblaw Limitée

Bobby Gale est unx leader qui s'engage et qui défend ce qui est juste. Iel est en première ligne de la lutte pour le changement à travers la vulnérabilité et l'éducation. Après s'être déclaréx non binaire en 2017, Bobby s'est concentréx à sensibiliser et éduquer ses collègues sur l'importance des pratiques inclusives en matière de genre. Iel a notamment plaidé en faveur de salles de bains sans distinction de sexe, du partage intentionnel des pronoms et du lancement d'un balado pour aborder l'histoire de la communauté LGBTQ2SIA+ et partager des cas vécus inspirants. L'impact de ses efforts s'est fait sentir du personnel de première ligne jusqu'aux hauts dirigeants.

À propos de Catalyst

Catalyst est une organisation mondiale à but non lucratif soutenue par plusieurs des chefs de la direction les plus reconnus au monde et d'entreprises de premier plan. Son objectif est de créer des lieux de travail qui travaillent pour les femmes. Depuis 1962, le leadership éclairé et visionnaire de Catalyst, incluant son expertise inégalée des milieux de travail et ses recherches concrètes, a contribué à accélérer la progression des femmes grâce à l'inclusion en milieu de travail.

À propos des Prix honorifiques Catalyst

Lancés au Canada en 2010, les Prix honorifiques Catalyst reconnaissent des modèles exceptionnels servant de références quant au leadership inclusif. Chaque année, des personnes sont nommées par leurs collègues et par des dirigeants de leur organisation. Toutes les candidatures, y compris les lettres de recommandation, font l'objet de multiples examens avant que les décisions finales ne soient prises par une équipe composée d'experts de Catalyst.

Depuis 2010, les Prix honorifiques Catalyst ont rendu hommage à plus de 72 dirigeantes . Pour de plus amples renseignements et pour acheter vos billets, visitez le site events.catalyst.org/2023-catalyst-honours .

Personne-ressource

Mariana Vanin

Directrice, Communications mondiales

Catalyst

[email protected]

Ted Bravakis

Conseiller en communications, Canada

Catalyst

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/537493/4155855/Catalyst_Logo.jpg

SOURCE Catalyst