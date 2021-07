Les Entrepreneurs de l'année d'EY 2021 du Québec fournissent des solutions novatrices au pays et à l'étranger

MONTRÉAL, le 15 juill. 2021 /CNW/ - Des leaders mondiaux, des acteurs de la scène nationale et des artisans du changement à l'échelle locale : sept entrepreneurs obtiennent la plus haute distinction régionale dans le cadre du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2021 du Québec.

« Ces entrepreneurs développent des solutions pour façonner l'avenir, au Québec et dans le monde entier, affirme Daniel Baer, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Les lauréats de cette année, qui évoluent dans divers secteurs d'activité clés, représentent l'ensemble du spectre de l'innovation au Québec. Porté par un optimisme indéfectible, chacun d'eux est profondément engagé dans la réalisation de progrès importants. »

Les Entrepreneurs de l'année du Québec se mesureront à leurs pairs des régions du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et de l'Atlantique lors de la célébration nationale qui se tiendra en novembre 2021, durant laquelle dix Entrepreneurs de l'année canadiens seront nommés, dont l'un accédera au titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2021 du Canada et rivalisera avec les lauréats d'autres pays en vue d'obtenir le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY en juin 2022. Voici les sept Entrepreneurs de l'année du Québec en lice :

Nicholas P. Pedneault , de Congebec Logistique Inc., un prestataire de services d'entreposage multi-température et de services de distribution qui aide les fournisseurs à respecter leurs engagements, dans le contexte actuel de perturbation des chaînes d'approvisionnement.





, de Congebec Logistique Inc., un prestataire de services d'entreposage multi-température et de services de distribution qui aide les fournisseurs à respecter leurs engagements, dans le contexte actuel de perturbation des chaînes d'approvisionnement. Louis Têtu , de Coveo Solutions, l'exploitant d'une plateforme d'intelligence artificielle dont la mission consiste à faciliter l'accès des entreprises à la recherche, aux données et à l'intelligence artificielle, de sorte qu'elles puissent faire bénéficier leurs clients d'expériences plus pertinentes.





, de Coveo Solutions, l'exploitant d'une plateforme d'intelligence artificielle dont la mission consiste à faciliter l'accès des entreprises à la recherche, aux données et à l'intelligence artificielle, de sorte qu'elles puissent faire bénéficier leurs clients d'expériences plus pertinentes. Marie-Pier St-Hilaire , d'Edgenda, un cabinet de services-conseils qui place l'humain et les technologies au centre de ses activités, de façon à aider les entreprises à piloter leurs projets de transformation et à s'adapter à leur environnement complexe en évolution.





, d'Edgenda, un cabinet de services-conseils qui place l'humain et les technologies au centre de ses activités, de façon à aider les entreprises à piloter leurs projets de transformation et à s'adapter à leur environnement complexe en évolution. Louis St-Laurent , du Groupe Master, un leader dans les secteurs du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération et le plus important distributeur indépendant de produits CVCA-R du Canada .





, du Groupe Master, un leader dans les secteurs du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la réfrigération et le plus important distributeur indépendant de produits CVCA-R du . Madeleine Paquin , de Logistec Corporation, un prestataire de services de manutention dans le secteur du transport maritime qui est spécialisé dans la recherche de solutions contribuant au rehaussement de la fiabilité des chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'à la protection de l'environnement et des ressources en eau.





, de Logistec Corporation, un prestataire de services de manutention dans le secteur du transport maritime qui est spécialisé dans la recherche de solutions contribuant au rehaussement de la fiabilité des chaînes d'approvisionnement, ainsi qu'à la protection de l'environnement et des ressources en eau. Marcel Bourassa , de Savaria Corporation, un leader mondial du secteur de l'accessibilité qui fabrique des produits favorisant le maintien de la mobilité personnelle et l'amélioration de la qualité de vie.





, de Savaria Corporation, un leader mondial du secteur de l'accessibilité qui fabrique des produits favorisant le maintien de la mobilité personnelle et l'amélioration de la qualité de vie. Danny Angers , Jimmy Angers et Yan Gagnon , de Vosker, l'un des principaux fournisseurs de technologies de surveillance à énergie solaire et cellulaire qui repousse les limites dans le secteur des technologies de surveillance personnelle et commerciale.

« Les lauréats de cette année sont des pionniers; ils trouvent des solutions aux plus grands défis et tracent de nouvelles voies pour l'avenir, renchérit Luc Charbonneau, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Nous avons très hâte de voir comment ils tireront parti de cet élan pour continuer de faire avancer le Québec. Ils possèdent un potentiel de réalisations illimité au sein de l'écosystème entrepreneurial dynamique que nous bâtissons ensemble. »

Suivez @EYCanada, #GPECanada et #GPEQuébec sur Twitter pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur. Pour en apprendre davantage sur le programme, visitez le site https://www.ey.com/fr_ca/entrepreneur-of-the-year-canada.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Remis à des entrepreneurs que rien n'arrête, Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires. Ces leaders visionnaires contribuent aux innovations, à la croissance et à la prospérité qui transforment le monde. Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY encourage les entrepreneurs à s'engager à mettre leurs connaissances et leur expérience au service de la croissance. Il leur permet de cultiver des relations avec leurs pairs afin de renforcer l'esprit d'entrepreneuriat dans le monde entier. Unique en son genre, Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY est un prix d'envergure vraiment mondiale. Il rend hommage à des entrepreneurs dans le cadre de concours d'envergure régionale et nationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 60 pays. Les lauréats rivalisent entre eux, dans l'espoir de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY. ey.com/fr_ca/entrepreneur-of-the-year-canada

En 2021, les membres du jury indépendant du Québec sont : Claudine Labelle, présidente et fondatrice de Fillactive; Constance Raymond, vice-présidente de Technologie Outbox; Brigitte Jalbert, présidente de Les Emballages Carrousel; Jean-Yves Germain, coprésident du Groupe Germain; Martin Deschênes, vice-président du conseil du Groupe Deschênes et président de l'École d'entrepreneurship de Beauce; et Andreea Crisan, présidente et chef de la direction d'Andy Transport.

Cette année, TSX Inc. agit en tant que commanditaire du programme national.

