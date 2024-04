SEPT CRHA REÇOIVENT LA PLUS HAUTE MENTION CANADIENNE D'EXCELLENCE DE LA PROFESSION

MONTRÉAL, le 23 avril 2024 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est ravi que sept conseillères et conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) du Québec aient reçu la Distinction Fellow 2024. Décernée par un jury de CRHA Canada, fédération nationale dont l'Ordre fait partie, la mention d'excellence a été remise à :

Chantal Lamoureux , CRHA, Distinction Fellow

Présidente-directrice générale et secrétaire, Institut de planification financière Denise Perron , CRHA, Distinction Fellow

Présidente et consultante en équité salariale et en emploi, Groupe AEQUITAS France Dufresne, CRHA, Distinction Fellow

Cheffe du marché canadien, Expérience Employé et Fusions et Acquisitions, WTW Marie-Josée Douville, CRHA, ECH, Distinction Fellow

Présidente et associée, et Associés inc. Mario Côté, CRHA, Distinction Fellow

Président, Gestion Conseil Mario Côté inc. Natalie Rinfret , CRHA, Distinction Fellow

Professeure titulaire, École nationale d'administration publique (ENAP) Sylvie Guerrero , CRHA, Distinction Fellow

Professeure, Université du Québec à Montréal (UQAM)

La Distinction Fellow est la plus haute distinction décernée aux CRHA | CRIA. Véritables visionnaires, les récipiendaires ont su repousser les limites de la profession. Ces personnes contribuent à l'essor et au rayonnement de la profession par leur leadership, leur réputation, leur compétence et leurs réalisations. L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés tient à saluer ces lauréats qui, du fait de leurs réalisations, agissent à titre d'ambassadeurs de la profession.

Par ces sept CRHA émérites, le Québec est fièrement représenté parmi les quinze nouveaux récipiendaires de la Distinction Fellow octroyée par CRHA Canada.

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

