TORONTO, le 29 mai 2026 /CNW/ - Sephora Canada redéfinit le commerce de détail beauté de quartier avec l'ouverture de son tout premier magasin de petit format à Kitsilano, Vancouver. L'entreprise démontre ainsi son évolution stratégique afin de rendre encore plus accessible son expérience beauté multimarque à sa clientèle canadienne.

Sephora Canada Ouvre Son Tout Premier Petit Magasin À Kitsilano (Groupe CNW/Sephora Canada)

Situé dans l'une des collectivités les plus dynamiques et axées sur le mieux-être de Vancouver, le magasin de nouveau format est conçu pour compléter le rythme et la personnalité des commerçants du quartier. Le magasin de Kitsilano propose un assortiment multimarque emblématique à Sephora ainsi que son expertise beauté bien connue, adaptée à la façon dont les Canadiens et les Canadiennes vivent, magasinent et se connectent de plus en plus à la beauté d'aujourd'hui.

L'ouverture marque le 147e magasin de Sephora Canada à l'échelle nationale et représente un jalon important dans l'évolution continue de l'entreprise, qui vise à favoriser sa proximité avec la clientèle tout en préservant la découverte et les liens humains qui font de Sephora Canada ce qu'elle est.

« Nous savons que la beauté est une catégorie intrinsèquement personnelle et expérientielle, où la clientèle souhaite toucher, tester, découvrir et interagir avec des experts et expertes avant d'acheter », explique Thomas Haupt, directeur général national, Sephora Canada. « Notre nouveau magasin de petit format nous permet d'offrir le meilleur de Sephora dans des collectivités comme Kitsilano de manière personnalisée, pratique et à l'image du quartier. Il s'agit de rejoindre la clientèle là où elle vit et passe son temps pour ainsi faire de Sephora une partie de leur quotidien. »

Le magasin Sephora de Kitsilano s'étend sur un peu plus de 2 000 pieds carrés et propose un assortiment de marques incontournables, dont Glow Recipe, Haus Labs, Kayali, Kérastase, Makeup by Mario, Merit Beauty, Rare Beauty, Rhode et Sol de Janeiro, ainsi que les collections « Exclusivité Sephora ».

Le magasin Sephora de Kitsilano est situé au 2235 4e Avenue Ouest et ouvre officiellement au public le 5 juin 2026.

À propos de Sephora

Sephora est un détaillant de beauté reconnu mondialement. Grâce aux 50 000 membres de son personnel passionné réparti(e)s dans 35 marchés, Sephora relie la clientèle et les marques beauté au sein d'une collectivité beauté la plus fiable et dynamique au monde. Nous desservons une collectivité grandement engagée de millions d'adeptes beauté partout dans notre réseau OMNI mondial, comprenant plus de 3 200 magasins et magasins phares, en plus de nos plateformes de commerce en ligne et nos plateformes numériques offrant une expérience personnalisée et immersive sur tous les plans. Grâce à notre sélection de près de 500 marques et de notre propre marque, Sephora Collection, nous offrons un assortiment unique et diversifié de marques beauté de prestige, adapté aux besoins de notre clientèle, en passant du parfum au maquillage, jusqu'aux soins pour les cheveux et soins pour la peau, et bien plus, alors que nous réinventons continuellement le monde de la beauté. Depuis notre naissance en 1969 à Limoges en France, et notre insertion dans le groupe LVMH en 1997, nous avons chamboulé l'industrie de la beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons à briser les conventions pour mener à bien notre mission d'étendre notre vision de la beauté dans le monde, et d'habiliter l'extraordinaire en chacun et chacune de nous.

SOURCE Sephora Canada

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