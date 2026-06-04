Mettant en vedette des athlètes du Tempo, la nouvelle campagne remet en question les perceptions de la beauté et du sport, soutenant la présence culturelle croissante de la WNBA au Canada.

TORONTO, le 4 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Sephora Canada dévoile officiellement « Belle audace », une nouvelle campagne mettant en lumière son tout dernier jalon en tant que fière fondatrice et partenaire beauté officielle du Toronto Tempo. La campagne célèbre une vision plus élargie de la beauté et de l'appartenance, fondée sur la conviction que les femmes ne peuvent pas être définies par une seule étiquette, un seul trait ou une seule attente.

Sephora Canada lance la campagne « Belle audace » en tant que partenaire beauté fondatrice et partenaire beauté officielle du Toronto Tempo.

Mettant en vedette une liste impressionnante de nouvelles joueuses du Tempo : Marina Mabrey, Kiki Rice, Nyara Sabally, Isabelle Harrison, Temi Fágbénlé, l'entraîneuse-chef Sandy Brondello, ainsi que des athlètes de la collectivité canadienne, la campagne dynamique pousse la conversation beauté et sportive vers l'avant en redéfinissant le mot « belle » et en rejetant l'idée fausse selon laquelle les femmes doivent être placées dans des catégories : féminine ou sportive, magnifique ou brillante, belle ou audacieuse. Elle célèbre plutôt leur individualité et leur pouvoir illimité.

« Avec la WNBA maintenant en place au Canada et la saison du Toronto Tempo qui bat son plein, nous voulions alimenter ce moment décisif partout au Canada », affirme Allison Litzinger, vice-présidente principale du marketing chez Sephora Canada. « Notre campagne est ancrée dans la célébration de ces athlètes d'élite pour leur talent inarrêtable sur le terrain et leur individualité féroce, en élargissant notre façon de voir la beauté et en montrant que la façon dont elles s'expriment est exactement ce qui les rend belles et audacieuses. »

« En tant que personne qui travaille chaque jour avec ces athlètes, je constate par moi-même leur dévouement, leur dynamisme et leur authenticité », explique Sandy Brondello, entraîneuse-chef du Toronto Tempo. « Le partenariat de Sephora Canada a changé la donne, car il nous aide à célébrer ces joueuses pour tout ce qu'elles sont, renforçant ainsi le fait qu'elles n'ont pas à délaisser une partie d'elles-mêmes. »

« Participer à cette initiative va au-delà du basketball. C'est aussi la façon dont nous nous présentons comme nous-mêmes et de ce que cela représente pour la prochaine génération. Lorsque les Canadiens et Canadiennes nous voient sur le terrain et ailleurs, ils et elles peuvent voir les possibilités, l'individualité et une nouvelle façon de penser à la beauté. C'est ce qui rend cela si puissant. Il s'agit d'être qui nous sommes sans nous excuser », dit Isabelle Harrison du Toronto Tempo.

Parallèlement au lancement de la campagne, Sephora Canada lance un appel national de soumissions par les médias sociaux afin de découvrir des histoires inspirantes de femmes qui incarnent la mentalité « Belle audace ».

Du 4 au 11 juin, les Canadiens et Canadiennes peuvent visiter @sephoracanada sur Instagram pour soumettre la candidature d'une femme ayant une belle audace, dans leur vie. Les gagnantes verront leurs histoires présentées dans le cadre d'une campagne nationale sur les médias sociaux et recevront des billets pour découvrir l'énergie du Toronto Tempo en personne.

Membres du Toronto Tempo :

Marina Mabrey

Kiki Rice

Nyara Sabally

Isabelle Harrison

Temi Fágbénlé

Entraîneuse-chef Sandy Brondello

La campagne sera lancée à l'échelle nationale à la télévision, sur la chaîne CTV, en ligne, dans les arénas et hors domicile dans les marchés où le Toronto Tempo jouera, ainsi que dans la série de contenu social mettant en vedette les femmes de la collectivité canadienne et l'intégration des produits.

À propos de Sephora

Sephora est un détaillant de beauté de prestige reconnu mondialement. Grâce aux 55,000 membres de son personnel passionné réparti(e)s dans 36 marchés, Sephora relie la clientèle et les marques beauté au sein d'une collectivité beauté la plus fiable et dynamique au monde. Nous servons une collectivité grandement engagée de millions d'adeptes beauté partout sur notre réseau OMNI mondial, comprenant plus de 3,400 magasins et magasins phares, ainsi que notre commerce en ligne et nos plateformes numériques, où nous offrons une expérience personnalisée et immersive sur tous les points. Grâce à notre sélection de près de 500 marques et de notre marque signature, Sephora Collection, nous offrons un assortiment unique et diversifié de marques beauté de prestige, adapté aux besoins de notre clientèle, en passant du parfum au maquillage, jusqu'aux soins pour les cheveux et la peau, et bien plus, alors que nous réinventons continuellement le monde de la beauté. Depuis notre création en 1969 à Limoges, en France, et notre introduction au groupe LVMH en 1997, nous avons chamboulé l'industrie de la beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons de sortir des sentiers battus pour mener à bien notre mission : promouvoir un monde d'inspiration et d'inclusion où chaque personne peut célébrer sa beauté.

À propos du Toronto Tempo

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe, la première équipe de la ligue à l'extérieur des États-Unis. La nouvelle équipe, contrôlée par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer au cours de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Sephora Canada et CIBC sont les premiers partenaires fondateurs annoncés de l'équipe. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures et vétéran de 30 ans dans le développement d'équipes de calibre de championnats, est également président du conseil des gouverneurs de la NBA et président émérite de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Raptors de Toronto de la NBA, les Maple Leafs de Toronto de la LNH, le Toronto FC et d'autres franchises de sports professionnels. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

SOURCE Sephora Canada

Ressource média : Aubrey Farbstein, Middle Child, [email protected]