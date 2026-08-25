SENTRIC SPECIALTY LANCE UNE PROTECTION CONTRE LES DÉFAUTS DE FABRICATION AU CANADA

Une nouvelle entité canadienne assure la continuité pour les courtiers et les assurés en acquérant les droits de renouvellement du portefeuille Manufacturing Risk & Response de Beazley. Le lancement associe une expertise reconnue en souscription à la capacité d'un assureur noté A+.

NOVATO, Californie, 21 août 2026 /CNW/ -- Balavant Insurance Group (« Balavant ») a annoncé aujourd'hui que Sentric Specialty a fait son entrée sur le marché canadien par l'entremise de Sentric Specialty of Canada, Ltd., un agent général de gestion (AGG) spécialisé pour les risques de niche et émergents dans les secteurs de la fabrication, de la gestion de crise et de la responsabilité professionnelle. L'innovation inaugurale de Sentric pour la protection contre les défauts de fabrication comble une lacune historique en matière de couverture en élargissant les déclencheurs de couverture conventionnels du rappel de produits afin d'y inclure les erreurs et omissions des fabricants. Le lancement repose sur l'acquisition des droits de renouvellement du portefeuille canadien Manufacturing Risk & Response de Beazley, ce qui lui confère immédiatement l'envergure et la continuité nécessaires pour les courtiers et leurs clients.

À mesure que les polices arriveront à échéance, leur souscription et leur gestion seront transférées à Sentric. Ce portefeuille est dirigé par Evan Pollock, chef de Sentric Canada. M. Pollock était auparavant souscripteur pour les rappels de produits chez Beazley. Les polices arrivant à échéance le 1er novembre 2026 ou après cette date seront examinées et feront l'objet de devis par Sentric, les souscripteurs prenant contact à l'approche des dates de renouvellement.

Sentric est dirigé par Florian Beerli, chef de la direction, un chef de file reconnu des lignes spécialisées de niche. Jusqu'à tout récemment, M. Beerli occupait le poste de responsable des spécialités et des programmes américains chez Beazley, supervisant un portefeuille couvrant les États-Unis, le Canada et l'Asie.

« Balavant a été construit avec une ambition d'expansion. Pour créer la prochaine génération d'entreprises d'assurance spécialisée, et pas simplement participer à des marchés établis », a déclaré Rekha Skantharaja, PDG de Balavant Insurance Group. « Le Canada est notre première étape internationale et constitue une preuve importante de cette vision. Avec Sentric, nous combinons des talents exceptionnels en matière de souscription avec des produits différenciés et une plateforme qui permet de les déployer à grande échelle sur différents marchés. Nous avons l'intention de bâtir des entreprises qui remettent en question les conventions et qui deviennent des chefs de file dans les catégories qu'elles desservent. Le Canada est un début important, et nous ne faisons que commencer. »

Sentric bénéficiera du support de Hudson Insurance Group, une société du groupe Odyssey, qui fournira ses capacités de souscription, bénéficiant d'une notation A+ de la part d'AM Best. Hudson est un assureur spécialisé de premier plan, reconnu pour la profondeur de son expertise en souscription et ses partenariats de longue date avec des agences de placement, apportant à la plateforme sa capacité de souscription et sa stabilité financière.

« Le lancement de Sentric Specialty repose sur la combinaison convaincante d'une expertise en souscription éprouvée et d'une plateforme établie pour les rappels de produits. Les antécédents de Florian parlent d'eux-mêmes, et nous sommes fiers de nous associer à lui et à l'équipe de Balavant », a déclaré Trevor Howard, vice-président directeur et directeur de la souscription chez Hudson Insurance Group. Ce lancement est le premier d'une série d'innovations conçues pour répondre à un contexte de risque en évolution.

Les courtiers qui ont des questions peuvent communiquer avec Evan Pollock, chef de Sentric Canada, à [email protected] ou Nick Keyser, responsable mondial de la distribution, à [email protected]

À propos de Sentric Specialty

Sentric Specialty est un agent général de gestion spécialisé axé sur les risques de niche et émergents. S'appuyant sur la plateforme Balavant, Sentric donne aux courtiers un accès direct à des souscripteurs expérimentés qui comprennent les risques complexes et qui s'engagent à fournir un service réfléchi et réactif. Pour en savoir plus, visitez sentricins.com .

À propos de Balavant Insurance Group

Balavant Insurance Group est une plateforme AGG de premier plan qui offre la meilleure technologie de sa catégorie, des services centralisés et un leadership pour stimuler une croissance rentable et évolutive dans l'ensemble de ses filiales. Pour en savoir plus, visitez balavantinsurancegroup.com.

À propos de Hudson Insurance Group

Hudson Insurance Group est un assureur spécialisé de premier plan qui offre une vaste gamme de produits d'assurance de dommages aux sociétés, aux cabinets professionnels et aux particuliers par l'entremise de détaillants, de grossistes et d'administrateurs de programmes. Ses sociétés sont notées A+ (supérieur) par AM Best, catégorie de taille financière XV. Hudson Insurance Group est la division Assurance d'Odyssey Group Holdings, Inc. pour les États-Unis. Pour en savoir plus, visitez le site hudsoninsgroup.com.

SOURCE Sentric Specialty

CONTACT : Nick Keyser, responsable mondial de la distribution, [email protected]