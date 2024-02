MARKHAM, ON, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Sentrex Health Solutions Inc., un fournisseur majeur de services de soins de santé spécialisés au Canada, est heureux d'annoncer l'acquisition de PerCuro Clinical Research Ltd, l'un des principaux fournisseurs de services de perfusion, de recherche clinique et de soins infirmiers avancés au Canada. Cette acquisition marque une étape importante dans la mission de Sentrex, qui consiste à proposer des offres de soins de santé innovantes à un plus grand nombre de patients dans l'ensemble du pays.

Réputé pour son modèle de soins dirigé par son personnel infirmier, PerCuro (qui signifie « soigner en profondeur » en latin) répond à un besoin significatif en aidant à fournir des services médicaux cruciaux aux patients dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment les maladies inflammatoires de l'intestin, les maladies du foie, la neurologie, la dermatologie et les maladies rares. Fondé en 2003, PerCuro est devenu un partenaire essentiel des fournisseurs de soins de santé de l'île de Vancouver et a rapproché les services de soins de santé des médecins et des patients.

Leeanna Bulinckx, fondatrice et directrice générale de PerCuro, a déclaré à propos de l'acquisition : « L'union de nos forces à celles de Sentrex représente un moment charnière pour nous. Nous sommes ravis d'étendre le modèle éprouvé de PerCuro au-delà de l'île de Vancouver pour servir les patients, et Sentrex, qui met également l'accent sur des soins exceptionnels aux patients, rendra cela possible. »

Le Dr Kevin Rioux, gastroentérologue et responsable médical de l'accès central et du triage GI, est un médecin respecté qui a souvent collaboré avec PerCuro. Il fait part de son point de vue sur l'acquisition : « Mon expérience de travail avec l'équipe de PerCuro a toujours été exemplaire. Leur modèle dirigé par le personnel infirmier améliore non seulement la qualité des soins aux patients, mais comble également le fossé entre les soins spécialisés et l'accessibilité pour les patients. L'intégration de PerCuro dans Sentrex va étendre ces avantages à une plus grande échelle. J'ai hâte de voir comment cette collaboration renforcée améliorera encore l'expérience des patients. »

En outre, Taflyn Hornibrook, directrice générale de Sentrex, a déclaré : « Nous sommes ravis que la formidable équipe de PerCuro se joigne à Sentrex. Lorsque nous avons cherché à développer nos services de perfusion et de soins infirmiers, il était essentiel pour nous de trouver une équipe qui partage notre engagement à fournir les meilleurs soins aux patients, ainsi que des dirigeants qui partagent notre passion pour l'obtention de résultats exceptionnels pour les patients et nos partenaires. L'acquisition de PerCuro marque une étape importante dans la mission continue de Sentrex d'être le fournisseur de solutions de santé spécialisées le plus novateur et le plus axé sur les patients au Canada. »

Pendant cette transition, les deux organisations se sont engagées à garantir la continuité de leurs soins de haute qualité pour tous les patients et les parties prenantes concernées.

À propos de Sentrex :

Sentrex est une entreprise de soins de santé canadienne novatrice qui est basée à Markham, en Ontario. L'entreprise propose des services de pharmacie spécialisée axés sur les patients et des programmes de soutien aux patients dans divers domaines médicaux, notamment l'ophtalmologie, l'hépatologie, la gastroentérologie, la neurologie, l'oncologie et les maladies rares. Sentrex se passionne pour la prestation de soins exceptionnels et l'amélioration de l'accès aux traitements qui apportent une tranquillité d'esprit aux patients, aux proches aidants et aux professionnels de la santé.

À propos de PerCuro :

PerCuro est un fournisseur de services de santé et de recherche clinique basé à Victoria, en Colombie-Britannique. Composé d'un personnel infirmier dévoué spécialisé en perfusion et d'une équipe administrative qui gère quatre cliniques à Victoria, Courtenay, Langford et Duncan, PerCuro s'est engagé à fournir des traitements efficaces dans un environnement sécuritaire et réconfortant depuis 2003.

Renseignements: Pour obtenir plus d'informations concernant cette acquisition, veuillez contacter : Taflyn Hornibrook à [email protected]