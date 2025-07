PetPlace lance la campagne Paws for Safety Awareness qui vise à encourager l'enregistrement des micropuces et à lutter contre la perte des animaux de compagnie pendant les mois d'été, mois de tous les dangers pour nos compagnons à quatre pattes.

NEW YORK, 30 juin 2025 /CNW/ - L'été offre plus de temps de jeu en plein air, des festivités de feux d'artifice amusants et des vacances en famille bien méritées, mais il s'accompagne également d'un risque accru de perte et de disparition d'animaux de compagnie.

En fait, les données de 24PetWatch by PetPlace, le chef de file national en matière de services pour animaux de compagnie perdus, montrent une augmentation de 58 % du nombre d'animaux de compagnie perdus sur la seule journée du 4 juillet!

Les micropuces peuvent aider à réunir rapidement ces animaux de compagnie perdus avec leur famille, mais cela ne fonctionne que si elles sont enregistrées et à jour. Malheureusement, un sondage de Today's Veterinary Practice montre que seulement 45 % des animaux de compagnie aux États-Unis sont dotés de micropuces, et l'AVMA indique que seulement 60 % des micropuces sont enregistrées. Cela signifie que plus de 29 millions d'animaux de compagnie dotés de micropuces restent sans protection.

« Nous faisons référence aux animaux de compagnie qui sont dotés de micropuces, mais qui ne sont pas enregistrés comme des 'animaux de compagnie numériques égarés'. « Bien qu'ils aient une micropuce physique, il est impossible de lier cet animal à son propriétaire lorsque la puce est scannée, ce qui rend l'animal introuvable », a déclaré Samantha Watson, présidente de PetPlace. « C'est pourquoi l'enregistrement des micropuces et la mise à jour régulière de vos renseignements sont si importantes. C'est essentiel pour ramener les animaux de compagnie à la maison. »

Pour que nous tous gardions cette question à l'esprit, PetPlace donne le coup d'envoi de sa campagne Paws for Safety Awareness et encourage les 'parents' d'animaux de compagnie à enregistrer eux-mêmes leurs micropuces dans le plus grand registre de micropuces gratuit en Amérique du Nord comme première étape de la protection des animaux de compagnie en été.

Les micropuces réunissent des familles et sauvent des vies

Chaque jour, des animaux de compagnie s'égarent, même si leurs 'parents' font de leur mieux pour mettre en place des mesures de protection. Selon l'AVMA, un animal de compagnie sur trois disparaît à un moment ou à un autre de sa vie. Dans ce type de situation, pour qui est concerné, le stress et la tristesse sont immenses.

La saison estivale présente encore plus de risques pour les animaux de compagnie perdus pour les raisons suivantes :

Feux d'artifice qui provoquent peur et anxiété chez les animaux de compagnie

Catastrophes naturelles comme les ouragans et les tornades

Vacances et voyages dans des endroits inconnus

Fenêtres et portes non sécurisées, laissées ouvertes par temps chaud

Face à ces risques, les micropuces offrent une réponse efficace et sauvent des vies. Selon le projet Humane Animal Support Services, les animaux de compagnie dotés d'une micropuce sont trois fois plus susceptibles d'être réunis avec leur famille que les animaux de compagnie sans micropuces.

C'est pourquoi 24PetWatch by PetPlace appuie sans réserve un projet de loi de l'Assemblée de l'État de New York qui rendrait obligatoire la pose de micropuces pour les organisations sans but lucratif de refuges pour animaux et les marchands d'animaux de compagnie dans tout l'État.

« Chez 24PetWatch, nous travaillons avec plus de 5 000 refuges, associations de protection, cliniques et partenaires pour aider à prendre soin des animaux de compagnie disparus et à retrouver leur famille », a déclaré Mme Watson. « Ramener les animaux de compagnie perdus chez eux est une priorité pour notre organisation et nous sommes heureux de dire que, à ce jour, nous avons réuni plus de 758 000 animaux de compagnie avec leurs familles! »

Autres conseils pour protéger les animaux de compagnie cet été

L'utilisation d'une micropuce et l'enregistrement de votre animal de compagnie ne sont qu'une partie de la protection estivale pour les membres de votre famille dotés d'une fourrure.

Voici d'autres conseils sur la sécurité des animaux de compagnie pour l'été qui valent la peine d'être partagés :

Assurez-vous que vos animaux de compagnie peuvent s'abriter à l'ombre et qu'ils ont à disposition de l'eau douce lorsqu'ils passent du temps à l'extérieur.

Évitez les promenades en milieu de la journée lorsque les températures sont à leur maximum.

Faites attention à l'asphalte chaud et protégez les pattes de votre animal de compagnie.

Ayez avec vous une trousse de secours contenant au moins trois jours de nourriture et de fournitures pour animaux de compagnie en cas de catastrophe naturelle.

Gardez les produits chimiques et les pesticides pour les pelouses sous clé et hors de portée.

Soyez à l'affût d'éventuels signes de coup de chaleur, notamment un halètement et une salivation excessifs, des gencives rouge vif, une augmentation de la fréquence cardiaque et un effondrement soudain.

« L'été est une période dédiée à la famille et aux plaisirs, mais il est important de tenir compte des dangers potentiels pour les animaux de compagnie lorsqu'il fait chaud et que vous voyagez avec nos amis à quatre pattes », a déclaré Mme Watson. « L'enregistrement de votre micropuce, la mise à disposition de nos animaux de compagnie de moyens de se rafraîchir et la préparation d'une trousse de secours permettent de les protéger de façon proactive et d'envisager sereinement les périodes de chaleur. »

