En unissant leurs efforts durant la quatrième Semaine REALTORS Care®, les courtiers et agents immobiliers d'un océan à l'autre contribuent à bâtir un avenir où des logements sécuritaires et abordables seront accessibles à toute la population et à encourager le bénévolat au sein du secteur immobilier.

OTTAWA, ON, le 24 nov. 2022 /CNW/ - On dit qu'une maison est faite de murs et de poutres, mais qu'un foyer est fait d'amour et de rêves. Les courtiers et agents immobiliers connaissent bien cette distinction, et s'unissent dans un esprit de service et de communauté pour appuyer des organismes de bienfaisance qui soutiennent le logement et les refuges dans tout le Canada.

« Tout au long de l'année, les courtiers et agents immobiliers soutiennent des causes qui leur tiennent à cœur et contribuent à améliorer non seulement leur propre collectivité, mais les collectivités de tout le Canada, a déclaré Jill Oudil, présidente de L'Association canadienne de l'immobilier (ACI). Mais la Semaine REALTORS Care® de cette année a vraiment montré à quel point nos membres tiennent à donner en retour et à appuyer les personnes vivant des moments difficiles, surtout à l'approche du temps des Fêtes. »

Une de ces activités de bénévolat s'est tenue à Calgary, en Alberta, alors que des dizaines de membres de la Calgary Real Estate Board (CREB®) ont donné de leur temps à Ronald McDonald House Charities® Alberta. Ils ont aidé à servir des repas cuisinés à la maison à des familles logées par l'organisme, à emballer des cadeaux provenant des partenaires communautaires et à préparer une expérience pôle Nord des plus festives et colorées au plus grand bonheur des enfants.

« Nous voyons de nos propres yeux comment nous venons en aide aux familles qui vivent ici. Qu'il s'agisse d'un repas copieux pour commencer la journée, ou de faire en sorte que les lieux ressemblent davantage à leur chez-soi, nous sommes là pour offrir notre soutien et aider à créer un sentiment de communauté », a affirmé Catherine Chow, présidente élue de la CREB®.

Ce sentiment d'entraide s'est reflété à Hamilton, en Ontario, alors que la REALTOR® Association of Hamilton Burlington (RAHB) s'est associée à Habitat Hamilton et CityHousing Hamilton, le plus grand fournisseur de logements sociaux de la ville, pour réparer des logements afin de les remettre sur le marché locatif abordable. Tout au long de la journée, les bénévoles ont peint et aidé à installer les planchers.

« J'ai décidé d'aider parce que je sais qu'il y a de nombreuses familles qui ont besoin d'un foyer chaleureux et sécuritaire, a expliqué Jenn Stoneman, agente immobilière chez RE/MAX Escarpment Frank Realty. Ce fut une excellente occasion de donner en retour et de rencontrer plusieurs personnes qui partagent les mêmes sentiments. Je pense que la positivité est contagieuse et que plus nous pourrons aider les gens, mieux notre collectivité se portera. »

Entre-temps, à Toronto, des membres du conseil d'administration et du comité sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de l'ACI, ainsi que de la direction de l'Ontario REALTORS Care® Foundation, ont collaboré avec Realized Worth - une entreprise qui se spécialise dans l'apprentissage transformateur du bénévolat - pour apporter des biens essentiels et du soutien à des populations vulnérables au Dixon Hall, au centre-ville de Toronto.

Les bénévoles ont participé à une activité où chaque agent s'est vu assigner un rôle quelconque afin de démontrer comment les bénévoles, peu importe leur niveau d'expérience, peuvent s'engager et apporter une contribution qui a des effets durables. Plus tard, les bénévoles ont formé une chaîne d'assemblage et emballé 200 trousses d'hygiène destinées à la clientèle du Dixon Hall vivant dans la rue ou dans des refuges. Ils y ont inséré un « message d'espoir » personnalisé, écrit à la main, ainsi que des articles de première nécessité, comme du déodorant, du dentifrice, une tuque et des gants.

« Cette expérience n'était pas autant un regard sur les autres, mais plutôt une introspection, précise Michael Barrett, administrateur régional, Manitoba. Nous ne nous inquiétons pas de ne pas avoir de produits d'hygiène personnelle, de mitaines ou de tuque. »

Pour obtenir des informations supplémentaires au sujet de ces activités et d'autres événements tenus durant la Semaine REALTORS Care, visitez www.realtorscare.ca.

À propos de REALTORS Care®

Depuis 2007, L'Association canadienne de l'immeuble (ACI) a élargi la portée du programme national REALTORS Care® pour célébrer les réalisations caritatives de ses membres, appuyer les causes liées au logement et aux refuges, venir en aide aux victimes de sinistres au pays comme à l'étranger, et étendre l'influence collective de la communauté immobilière par l'inspiration et l'apprentissage.

À propos de L'Association canadienne de l'immobilier

L'Association canadienne de l'immobilier (ACI) est l'une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 75 chambres et associations immobilières.

SOURCE Association canadienne de l'immeuble

Renseignements: Pierre Leduc, Relations auprès des médias, L'Association canadienne de l'immobilier, Téléphone : 613-237-7111 ou 613-884-1460, Courriel : [email protected]