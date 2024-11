Semaine québécoise des rencontres interculturelles - Dévoilement des lauréats des prix Charles-Biddle, Maurice-Pollack et Solange-Chalvin

MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M. Jean-François Roberge, a remis aux lauréats les prestigieux prix Charles-Biddle, Maurice-Pollack et Solange-Chalvin.

Accompagné de M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous, et de M. Claude Breton, président-directeur général par intérim de la Fédération des chambres de commerce du Québec, le ministre a profité de l'événement des remises de prix pour souligner la contribution des personnes, des entreprises et des organisations au développement du Québec et au rayonnement de la diversité ethnoculturelle.

Rappelons que les prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack soulignent l'apport de personnes immigrantes au développement culturel et artistique de la société québécoise, pour le premier, et les démarches exemplaires d'entreprises québécoises en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle, pour le second.

Le prix Solange-Chalvin souligne pour sa part, les efforts des personnes immigrantes à apprendre le français au Québec, ainsi que la contribution exceptionnelle du personnel enseignant et des organisations qui les accompagnent tout au long de leur apprentissage de notre langue commune. La remise de ce prix relève d'une importance particulière cette année compte tenu du décès récent de Mme Solange Chalvin, une femme exceptionnelle qui a travaillé pour la promotion et la qualité de la langue française.

Citations :

« Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont soumis leurs candidatures, les finalistes et les lauréats qui se sont démarqués dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Cet événement est l'occasion de faire rayonner la contribution des Québécoises et des Québécois de toute origine à la culture, au développement et à la vie collective du Québec en présentant des parcours inspirants. Par leurs actions, ils contribuent à faire du Québec une société plus inclusive, fière de sa diversité, de ses valeurs et de son vivre-ensemble. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité.

« Je tiens à adresser mes sincères félicitations aux lauréates et lauréats des prix Charles-Biddle et Solange-Chalvin. Leur talent et leur engagement témoignent de la richesse de la culture québécoise. Je remercie le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour la confiance témoignée à Culture pour tous pour la gestion de ces prix, qui renforcent notre engagement envers un Québec inclusif, où chaque voix et chaque histoire enrichissent notre tissu social. »

M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous

« Année après année, le prix Maurice-Pollack souligne le rôle essentiel de nos entrepreneurs dans l'intégration des nouveaux arrivants au Québec. Chaque candidature est une histoire inspirante qui doit nous rendre fiers et nourrir notre volonté d'aller toujours plus loin. Bravo aux lauréats et finalistes pour votre impact significatif, qui contribue à faire du Québec une société encore plus inclusive. »

M. Claude Breton, président-directeur général par intérim de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Les lauréates et lauréats du prix Charles-Biddle :

Volet national et international : Salim Hammad -- Marionnettiste et directeur artistique;

-- Marionnettiste et directeur artistique; Volet régional : Maria Ezcurra -- Artiste en arts visuels.

Les entreprises lauréates du prix Maurice-Pollack :

Entreprise lauréate du volet Petites et moyennes entreprises (moins de 250 personnes employées) : Vallée;

Entreprise lauréate du volet Grandes entreprises (plus de 250 personnes employées) : Metro.

Les lauréates et lauréats du prix Solange-Chalvin :

Catégorie Personne adulte ayant suivi ou suivant un parcours d'apprentissage du français au Québec : Jenniffer Marin ;

; Catégorie Personnel enseignant du MIFI : Alexandre Godbout ;

; Catégorie Partenaires du MIFI en apprentissage du français : Organisme à but non lucratif : Centre d'éducation populaire de l'Estrie, Établissement d'enseignement : Centre d'éducation des adultes Saint-Hyacinthe - Acton ;

Catégorie Personne bénévole qui accompagne des personnes en apprentissage du français au sein d'un organisme partenaire en francisation : Louise Corbeil .

Liens connexes :

Semaine québécoise des rencontres interculturelles : https://www.quebec.ca/immigration/semaine-quebecoise-rencontres-interculturelles

Culture pour tous : https://www.culturepourtous.ca/

Fédération des chambres de commerce du Québec : https://www1.fccq.ca/

