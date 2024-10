Semaine québécoise des rencontres interculturelles - Dévoilement des finalistes des prix Charles-Biddle et Solange-Chalvin

Montréal, le 28 oct. 2024 /CNW/ - À l'approche de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui aura lieu du 4 au 10 novembre, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration dévoile les noms des finalistes des prix Charles-Biddle et Solange-Chalvin. Ces distinctions et le prix Maurice-Pollack seront décernés le 8 novembre. Ils mettent en valeur la contribution des Québécoises et des Québécois de toute origine à la culture, au développement et à la prospérité du Québec.

Les finalistes du prix Charles-Biddle

Le prix Charles-Biddle, remis en collaboration avec l'organisme Culture pour tous, souligne l'apport exceptionnel de personnes immigrantes dont l'engagement personnel ou professionnel contribue au développement culturel et artistique du Québec. Il comprend deux volets : celui de la scène nationale ou internationale et celui de la scène régionale. Les portraits vidéo des finalistes, réalisés par Edgar Fritz Productions, sont diffusés par La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Volet national et international : le violoncelliste et compositeur Juan Sebastián Delgado , le marionnettiste et directeur artistique Salim Hammad , ainsi que la chorégraphe et directrice artistique Isabelle Van Grimde .

le violoncelliste et compositeur le marionnettiste et directeur artistique ainsi que la chorégraphe et directrice artistique Volet régional : l'artiste pluridisciplinaire Adib Alkhalidey, l'artiste en arts visuels Maria Ezcurra , ainsi que la réalisatrice et médiatrice culturelle Clarissa Rebouças.

Les finalistes du prix Solange-Chalvin

Le prix Solange-Chalvin souligne les efforts de personnes adultes qui ont appris ou qui apprennent le français au Québec, ainsi que la contribution du personnel enseignant, des partenaires et des bénévoles qui les accompagnent tout au long de leur apprentissage. Il comprend quatre catégories pour lesquelles cinq récompenses seront remises :

Catégorie Personne adulte ayant suivi ou suivant un parcours d'apprentissage du français au Québec : Jeffrey Enriquez , Jenniffer Marin et Dayani Senedy Loaiza Monsalve.

, et Dayani Senedy Loaiza Monsalve. Catégorie Personnel enseignant du MIFI : Carine Bertrand , Alexandre Godbout et Smaragda Mujagic .

, et . Catégorie Partenaires du MIFI en apprentissage du français : Organisme à but non lucratif : Bienvenue à Notre-Dame -de-Grâce, Centre d'éducation populaire de l'Estrie et INICI. Établissement d'enseignement : Centre d'éducation des adultes des Draveurs, Centre d'éducation des adultes Saint-Hyacinthe - Acton et Centre de formation générale des adultes des Rives-du-Saguenay.

Catégorie Personne bénévole qui accompagne des personnes en apprentissage du français au sein d'un organisme partenaire en francisation : Louise Corbeil , Louise Gendron et Erin Maloney .

Des activités à la rencontre de l'autre

Du 4 au 10 novembre, plus de 200 activités variées sous le thème « Le Québec en commun » seront proposées dans l'ensemble des régions pour favoriser les rencontres entre les Québécoises et les Québécois, d'ici et d'ailleurs, et célébrer ce qu'ils ont en commun : l'appartenance au Québec, ses valeurs et la langue française. Le programme comprend, entre autres, des ateliers de discussion, des conférences, des expositions, des performances artistiques et des contes pour enfants. Le Théâtre Parminou présentera également une pièce intitulée « Histoires en chemin », qui raconte le parcours migratoire de quatre femmes immigrantes et dont l'objectif est de promouvoir une société québécoise égalitaire et inclusive, en français.

« C'est avec une immense fierté que nous célébrons une nouvelle fois les prix Charles-Biddle et Solange-Chalvin en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Ces récompenses mettent en lumière le travail précieux des femmes et des hommes qui s'engagent à faire briller notre culture et notre langue, pour contribuer ainsi à l'enrichissement du Québec. Félicitations aux finalistes, véritables ambassadeurs de notre héritage, qui nous inspirent toutes et tous par leur passion et leur dévouement. »

M. Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous

Présentation et portraits vidéo des finalistes du prix Charles-Biddle :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/immigration/charles-biddle Présentation des finalistes du prix Solange-Chalvin :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/immigration/solange-chalvin Présentation des finalistes du prix Maurice-Pollack :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/immigration/maurice-pollack Semaine québécoise des rencontres interculturelles :

