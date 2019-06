Semaine québécoise des personnes handicapées - Le RAAQ annonce la tenue du colloque « participation sociale et handicap visuel »

MONTRÉAL, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 23e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) est fier d'annoncer la tenue du tout premier colloque provincial sur la participation sociale des personnes en situation de handicap visuel.

« La société québécoise est en pleine transformation. Notre rapport à l'information, au loisir et à la mobilité a énormément changé au cours des dernières années. Ce colloque sera une occasion unique de marquer un temps d'arrêt et de réfléchir aux meilleures façons de préserver et d'améliorer la participation sociale des personnes aveugles ou malvoyantes », fait valoir Francine David, présidente du RAAQ.

Cette journée de réflexion et d'échange aura lieu le vendredi 6 septembre prochain de 9 h à 16 h à la Grande bibliothèque (BAnQ), à Montréal. Au programme, six conférences portant sur les enjeux liés à la participation sociale des personnes en situation de handicap visuel, tels que le transport, l'emploi, le loisir ou encore l'accès à l'information. La journée se terminera avec un panel ayant pour thème : « Nouvelles technologies et participation sociale, que nous réservent les cinq prochaines années ? »

Le colloque s'adresse aux représentants des organismes communautaires, du milieu de l'éducation, de la recherche, de la réadaptation et du réseau de la santé et des services sociaux, aux représentants des gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux de même qu'à toute personne intéressée par les enjeux d'accessibilité universelle.

Le RAAQ tient à remercier l'Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) dont le soutien financier a rendu possible l'organisation de ce colloque. L'information concernant la programmation et l'inscription à l'événement est disponible sur le site web du colloque : https://raaq.qc.ca/colloque-2019/

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et des amblyopes du Québec (RAAQ) milite depuis plus de 42 ans pour le droit des personnes en situation de handicap visuel du Québec. Notre fédération représente 18 associations membres provenant de partout au Québec. Le RAAQ a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des 450 000 personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine.

Renseignements: Antoine Perreault, directeur général du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, Téléphone : 438-393-7859, Courriel : direction.generale@raaq.qc.ca

