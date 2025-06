MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Accès à un emploi décent, adaptation du rôle parental, isolement familial, voici quelques-uns des nombreux défis qui se dressent sur la route des pères immigrants, dont le projet d'immigration est souvent motivé par le désir d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants et leur famille. À l'occasion de la Semaine Québécoise de la Paternité, le Regroupement pour la Valorisation de la Paternité (RVP) propose une incursion au cœur de ces réalités.

Avec l'appui d'un comité scientifique, le RVP a analysé les données de l'Enquête québécoise sur la parentalité (EQP), une enquête populationnelle réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, et scruté les résultats de plusieurs études québécoises réalisées auprès de pères immigrants et de leurs familles. L'analyse indique quatre (4) enjeux majeurs :

Des pères plus scolarisés et plus pauvres

Selon les données de l'EQP, 63 % des pères immigrants détiennent un diplôme universitaire, une proportion presque deux fois plus élevée que chez les pères nés au Canada (34 %). Pourtant, ils ont trois fois plus de chances d'appartenir à un ménage à faible revenu (26 % chez les pères immigrants, comparativement à 8 % chez les pères nés au Canada).

« L'accès à l'emploi pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille est un des aspects les plus critiques de leur parcours, particulièrement dans les premières années suivant l'immigration. Or, la perte de statut professionnel, souvent liée à la non-reconnaissance de leurs diplômes ou de l'expérience acquise dans le pays d'origine, est une expérience fréquente qui les pousse vers des emplois précaires », explique Saïd Bergheul, professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et spécialiste des questions sur la paternité en contexte d'immigration.

Des pères qui tirent une plus grande satisfaction de leur rôle de parent, mais qui éprouvent un stress parental plus important

Dans l'ensemble, 42 % des pères immigrants interrogés dans le cadre de l'EQP tirent une satisfaction élevée de leur rôle de père, comparativement à 21 % des pères nés au Canada. Ils sont cependant plus nombreux à éprouver un stress parental élevé (24 % vs 20 %).

« Souvent, l'immigration implique pour les pères de nouvelles façons de s'occuper de leur enfant, mais aussi l'exigence d'adapter leurs pratiques parentales. Ces pères mentionnent participer davantage aux soins, s'impliquer dans l'éducation, l'encadrement scolaire, les loisirs et les activités sociales des enfants après leur immigration. En contrepartie, plusieurs pères expriment de l'incompréhension ou des craintes par rapport à certaines dimensions de l'éducation au Québec », précise Christine Gervais, professeure à l'Université du Québec en Outaouais et également spécialiste en immigration.

Un entourage moins disponible pour leur venir en aide

Privés du soutien de leur famille élargie restée au pays d'origine et disposant souvent d'un réseau social plus limité, les pères et les mères issus de l'immigration doivent fréquemment composer avec un manque de soutien dans l'exercice de leur rôle parental. Parmi les pères ayant participé à l'EQP, 59 % mentionnent que leur entourage est peu disponible pour leur venir en aide. Cette proportion est deux fois plus élevée que pour les pères nés au Canada (28 %).

Une relation coparentale renforcée

Comparativement aux pères nés au Canada, les pères immigrants interrogés dans le cadre de l'EQP sont plus nombreux à souligner un soutien élevé de leur conjointe (66 % chez les pères immigrants, comparativement à 51 % chez les pères nés au Canada). Ils sont aussi plus nombreux à se dire rarement ou jamais critiqués par cette dernière (57 % vs 52 %).

« À la suite de l'immigration, des parents se rapprochent et sentent qu'en l'absence de leur famille élargie, ils doivent s'entraider pour y arriver. Plusieurs pères deviennent ainsi la principale source de soutien de leur conjointe à travers la transition à la parentalité. Ils font l'apprentissage de leur nouveau rôle avec l'aide de leur conjointe », indique Christine Gervais.

Accueillir et soutenir les pères immigrants

Pour mieux accueillir et soutenir les pères immigrants, le RVP propose notamment :

De soutenir davantage les démarches d'insertion à l'emploi et d'aider les pères immigrants à subvenir aux besoins de base de leur famille ;

D'accompagner les pères immigrants dans l'adaptation du rôle de père et de valoriser le lien père-enfant par la mise en place d'interventions adaptées ;

De soutenir la relation coparentale et sa transformation, notamment en portant attention aux réalités propres à chaque parent ;

D'aider à amoindrir les effets du manque de soutien par la famille élargie et par l'entourage en développant des stratégies avec les organismes qui soutiennent les familles immigrantes, notamment mieux promouvoir les services et les ressources et en améliorer l'accès.

« Pour que les pères immigrants et leurs familles puissent trouver leur place au sein de notre société, il est essentiel que nous soyons sensibles à leurs réalités et aux très grands défis auxquels ils sont confrontés. La meilleure façon de faire cela est de les écouter et d'entendre leurs voix. Ils ont vraiment plein de choses à nous raconter et à nous apporter », affirme Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Nous vous invitions à consulter le document d'analyse et de propositions intitulé « Mieux comprendre la diversité des réalités des pères issus de l'immigration afin de mieux les soutenir et valoriser leur apport à la société québécoise:

Fiche technique : https://www.semainedelapaternite.org/wp-content/uploads/2025/06/RVP_SQP2025_Fiche_technique.pdf

Document complet : https://www.semainedelapaternite.org/fr/sqp2025-document-complet/

À propos du Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

Le RVP est un regroupement de 250 organismes et individus en provenance de toutes les régions du Québec dont le mandat est de faire la promotion de l'engagement paternel pour le bien-être des enfants, dans une perspective familiale et dans le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le RVP s'est donné comme objectif de permettre l'intégration des réalités paternelles dans les services à la famille et les politiques publiques québécoises.

www.rvpaternite.org

Pour mes enfants et ma famille. Bâtir ici un avenir porteur d'espoir.

13e édition de la Semaine Québécoise de la Paternité

Pour sa 13e édition, la Semaine Québécoise de la Paternité est présentée du 9 au 15 juin 2025, sous le thème « Pour mes enfants et ma famille. Bâtir ici un avenir porteur d'espoir. » Ce thème a été conçu à partir des mots des pères immigrants eux-mêmes et des personnes intervenantes qui les côtoient quotidiennement. Il met en lumière les motivations qui habitent la très grande majorité des pères québécois issus de l'immigration. La thématique de la SQP 2025 vise à sensibiliser la société québécoise aux réalités vécues par les pères immigrants afin que nous puissions collectivement mieux les accompagner et les soutenir.

