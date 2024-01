Semaine pour un Québec sans tabac : ensemble pour que le tabagisme cesse de fragiliser des vies

MONTRÉAL, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) est fier d'annoncer le lancement de la 47e édition de la Semaine pour un Québec sans tabac. Du 14 au 20 janvier 2024, le CQTS, ses partenaires et le ministère de la Santé et des Services sociaux se mobilisent pour que le tabagisme cesse de fragiliser des vies et d'emporter les personnes qu'on aime. Lien vers la publicité

Le tabac met en péril sa santé ainsi que celle de ses proches

Malgré une prise de conscience croissante des risques du tabagisme, 975 900 Québécois.es sont encore dépendant.es à la nicotine. C'est pourquoi, portée par la signature « Le tabac fragilise des vies et tue 13 000 personnes chaque année », la publicité souligne les répercussions dévastatrices du tabagisme sur la vie quotidienne des personnes qui fument à travers des récits émouvants et des histoires touchantes.

Le tabac est un déclencheur redoutable de 16 types de cancers et 21 maladies chroniques. La campagne rappelle que derrière les statistiques se trouvent des vies qui auraient pu être préservées.

En fond sonore, la chanson "Si fragile" de Luc De Larochellière renforce puissamment le message de sensibilisation. « Luc De Larochellière, avec un engagement exceptionnel, a enregistré une version spéciale pour nous. Sa précieuse collaboration contribuera à susciter des émotions fortes chez les Québécois.es », souligne Annie Papageorgiou, directrice du CQTS.

« Commencer à fumer la cigarette fut probablement une des pires idées de ma vie et réussir à l'arrêter une de mes plus grandes victoires. La cigarette est une mèche trop courte pour une vie si fragile. » témoigne le compositeur-interprète.

L'industrie du tabac continue de prospérer malgré les conséquences dévastatrices du tabac

Le tabac n'est pas un choix individuel mais bien un piège savamment conçu par l'industrie du tabac au prix des rêves et des vies des personnes qui fument. Pourtant, elle continue chaque jour de prospérer en détruisant la santé de leurs consommateurs, de leurs familles et de leurs communautés.

« Nous sommes indignés de voir que l'industrie continue d'adapter ses stratégies et de développer de nouveaux produits afin de rendre le public dépendant à la nicotine. Nous devons, ensemble, et plus que jamais, renforcer la lutte contre le tabagisme afin que cette industrie malveillante cesse de dévaster des vies et de briser des familles. » poursuit Annie Papageorgiou.

Cesser de fumer et bénéficier de nombreux bienfaits

Chaque jour sans tabac permet de s'offrir une vie plus longue et plus saine, aux côtés des personnes qui nous sont chères. Cesser de fumer, c'est mettre toutes les chances de son côté pour une meilleure espérance et qualité de vie. C'est également bénéficier de nombreux bienfaits, et ce, dès la première demi-heure après la dernière cigarette.1

Le CQTS invite les personnes qui souhaitent arrêter de fumer à utiliser les services J'ARRÊTE :

Une aide confidentielle, gratuite et dont l'efficacité a fait ses preuves auprès des Québécois.es qui souhaitent arrêter de fumer;

Des professionnels de l'arrêt tabagique sont disponibles afin d'offrir de l'aide en ligne ( jarrete.qc.ca / iquitnow.qc.ca ), de l'aide par téléphone (1 866 JARRETE (1 866 527-7383)), de l'aide en personne dans les centres d'abandon du tabagisme du Québec ou de l'aide par texto .

À propos de la Semaine

Coordonnée par le CQTS, la Semaine pour un Québec sans tabac est réalisée grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux et avec l'appui indispensable de plusieurs centaines de partenaires à travers tout le Québec.

À propos du Conseil québécois sur le tabac et la santé

Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). Depuis 1976, le CQTS a parcouru beaucoup de chemin et continuera de paver la voie en mobilisant et en rassemblant les acteurs de divers milieux afin d'enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. Fort de sa victoire historique contre les cigarettières canadiennes dans le cadre du recours collectif CQTS-Blais pour les victimes du tabac du Québec, le CQTS est aussi engagé à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

Informations :

Portail Québec sans tabac : quebecsanstabac.ca

Page Facebook Québec sans tabac : facebook.com/quebecsanstabac

Page Instagram Québec sans tabac : instagram.com/quebec_sans_tabac

SOURCE Conseil québécois sur le tabac et la santé

Renseignements: Delia Crosina, Public stratégies et conseils, (438) 493-3443, [email protected]