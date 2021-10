Semaine pour l'école publique : une occasion de découvrir l'engagement extraordinaire des cadres scolaires

QUÉBEC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que la Semaine pour l'école publique bat son plein, l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) tient à tourner les projecteurs vers les gestionnaires du réseau de l'éducation, qui accomplissent un travail méconnu, et pourtant essentiel, pour la réussite éducative.

« Après tous ces mois de pandémie, les parents et le public ont été témoins - parfois sans le savoir - des actions bien concrètes des cadres scolaires pour la réussite et la sécurité des élèves. Ces gestionnaires d'exception ont mis en place des mesures sanitaires, communiqué avec les familles, ajusté l'offre éducative et coordonné l'ensemble des ressources nécessaires. Cette agilité et cet engagement pour la réussite éducative caractériseront encore le travail des cadres scolaires, bien après la pandémie », souligne M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Les cadres scolaires évoluent dans les centres administratifs, les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes ainsi que dans les écoles primaires et secondaires. Notons l'étendue de leurs champs d'expertise :

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 700 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle et les écoles primaires et secondaires.

