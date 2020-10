Semaine pour l'école publique : l'AQCS reconnaissante à l'égard du travail colossal des cadres scolaires et de leurs équipes

QUÉBEC, le 6 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le contexte difficile dans lequel se déroule cette Semaine pour l'école publique met en lumière l'agilité et l'engagement des acteurs du réseau de l'éducation. L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) tient à saluer l'ensemble du personnel, plus particulièrement les gestionnaires des écoles primaires, secondaires, des centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes et des centres administratifs, tous mobilisés pour la réussite éducative… et ce, sans répit, depuis mars 2020.

« La pandémie place de nouveaux défis sur la route des cadres scolaires. En cette Semaine pour l'école publique comme au cours des prochains mois, soyons nombreux à saluer le travail de ces gestionnaires, essentiel à la poursuite des activités des établissements », mentionne M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Actuellement, les expertises variées des cadres scolaires sont mises à profit pour coordonner l'information aux parents; mettre en place les mesures sanitaires et s'assurer que les écoles sont adéquatement approvisionnées; planifier les groupes d'élèves, les circuits de transport, l'école virtuelle et des formules hybrides; embaucher les meilleures ressources; organiser la nouvelle gouvernance des centres de services scolaires et bien gérer les budgets.

« Nos membres sont sur le terrain et sont fiers de contribuer à la réussite éducative des élèves », soutient M. Parent.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 400 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle des centres de services scolaires francophones et anglophones.

