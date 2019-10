Semaine pour l'école publique 2019 - Miser sur une diversité d'expertises, dont celle des cadres scolaires, pour soutenir les élèves

QUÉBEC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - En cette Semaine pour l'école publique, qui se déroule sous le thème « Une école riche de sa diversité », l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) tient à rappeler que c'est la diversité des expertises au sein du réseau de l'éducation qui fait sa force. Les cadres scolaires font partie des nombreux acteurs qui contribuent quotidiennement à la réussite éducative.

Des services directs aux élèves et à leurs familles

Le travail terrain des gestionnaires des centres administratifs des commissions scolaires, des écoles et des centres se décline en de multiples actions. Ils sont notamment responsables des constructions et des agrandissements des écoles, du matériel technologique pour les élèves, du portail des parents, du traitement des plaintes, de l'embauche de personnel spécialisé pour les élèves, de la gestion des services alimentaires, des bassins de clientèle en fonction de la capacité des écoles, du transport le matin, le midi et le soir et du transport adapté. Les cadres des Services éducatifs coordonnent pour leur part les services aux élèves handicapés et en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) ainsi qu'aux élèves immigrants, et collaborent avec le réseau de la santé et des services sociaux afin de soutenir la réussite éducative des clientèles plus vulnérables.

« Il faut s'enorgueillir d'un réseau d'éducation public qui compte autant d'expertises, au bénéfice de ses élèves. Alors que le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, vient de déposer le projet de loi no 40, pour transformer les commissions scolaires en centres de services, nous souhaitons qu'il garde en vue l'importance de mettre à profit toutes les expertises de son réseau pour réussir ce virage. La présence des cadres scolaires au sein des CA des futurs centres de services s'avère aussi essentielle que celle des parents, des directions d'établissement, du personnel enseignant, professionnel et de soutien, pour faire en sorte que ces organisations soient axées sur les besoins et la réussite de tous les élèves », souligne M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS).

À propos de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) regroupe quelque 2 300 gestionnaires œuvrant au sein des 72 commissions scolaires francophones et anglophones du Québec. Elle rassemble, protège, soutient, informe et représente les cadres du réseau scolaire québécois. Les cadres scolaires occupent des fonctions de conseil, de soutien et d'encadrement dans les centres administratifs des commissions scolaires, dans les centres d'éducation des adultes et de formation professionnelle, ainsi que dans des écoles primaires et secondaires.

