Semaine nationale du laboratoire médical 2026 - Des laboratoires en santé : une condition essentielle pour un réseau public fort

LONGUEUIL, QC, le 13 avril 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale du laboratoire médical, du 12 au 18 avril 2026, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) souligne le travail indispensable des milliers de professionnel•le•s, technicien•ne•s et technologistes des laboratoires de biologie médicale du réseau public. Travaillant le plus souvent derrière des portes closes, ces personnes jouent un rôle central dans le système de santé, alors que plus de 85 % des diagnostics reposent sur les analyses réalisées.

« Sans le personnel des laboratoires, il n'y a tout simplement pas de système de santé fonctionnel! Leur expertise est essentielle et leur travail est déterminant. Mais leur apport est trop souvent invisible, malgré son importance vitale pour la population. Cette semaine est l'occasion de leur offrir la reconnaissance qu'ils et elles méritent, tout en rappelant l'urgence d'agir pour améliorer leurs conditions de travail », fait valoir Robert Comeau, président de l'APTS.

Des conditions de travail sous pression depuis OPTILAB

La pénurie de main-d'œuvre dans les laboratoires de biologie médicale ne cesse de s'intensifier depuis les débuts de la réforme OPTILAB. Centralisation accrue des analyses, déséquilibre entre les laboratoires serveurs et associés et recours fréquent au temps supplémentaire -- souvent imposé de façon déguisée -- créent un cercle vicieux où les conditions de travail et de pratique se dégradent, aggravant ainsi la pénurie de personnel.

« Des équipes doivent fonctionner avec un manque chronique de personnel, ce qui augmente la charge de travail, accentue l'épuisement et fragilise l'organisation des services. Cette situation n'est ni soutenable pour le personnel ni acceptable pour la population, qui voit la qualité des services baisser », ajoute Carl Verreault, vice-président de l'APTS responsable du dossier des laboratoires.

Et, selon l'organisation syndicale, les difficultés dans les laboratoires minent la confiance de la population envers le réseau public, en plus de créer un terrain fertile pour les entreprises privées qui réalisent des profits en élargissant leur offre de services pour effectuer des prélèvements et certaines analyses.

Des laboratoires publics forts et en santé, c'est incontournable pour garantir des soins et des services accessibles, humains et de qualité dans toutes les régions du Québec.

Quatre points essentiels pour des laboratoires en santé

À l'occasion de cette semaine de reconnaissance, l'APTS met de l'avant quatre angles d'intervention essentiels pour assurer l'avenir des laboratoires de biologie médicale du réseau public. Le premier : la pleine reconnaissance de l'expertise du personnel, la valorisation de sa contribution indispensable et la prise en compte de sa voix dans l'organisation du travail.

L'APTS insiste également sur l'importance de rééquilibrer les charges de travail alors que la centralisation excessive des analyses a fragilisé les équipes et accentué la pénurie de main-d'œuvre.

Le maintien de laboratoires en santé passe aussi par des milieux de travail et des équipements sécuritaires, adaptés aux réalités du travail en laboratoire, dans un contexte où la vétusté des infrastructures et le vieillissement des appareils exposent le personnel à des risques évitables.

Enfin, l'amélioration des conditions de travail et de pratique est incontournable pour retenir les effectifs en place et attirer la relève, dans un contexte de concurrence accrue avec le secteur privé.

« Si le gouvernement souhaite réellement bâtir un réseau public fort et mettre un terme à sa dépendance au privé, il doit commencer par consolider ses fondations, dont les laboratoires de biologie médicale sont l'une des pierres angulaires. La Semaine nationale du laboratoire médical doit servir de point de départ pour poser des gestes concrets et durables », conclut Carl Verreault

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514 792-0481