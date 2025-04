Semaine nationale du laboratoire médical 2025 : faire briller des professions essentielles à notre santé

LONGUEUIL, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - Du 13 au 19 avril, l'APTS souligne la Semaine nationale du laboratoire médical en rendant hommage aux professionnel•le•s, aux technologistes et aux technicien•ne•s qui exercent leur métier avec rigueur, précision et passion dans les laboratoires de biologie médicale du réseau public de la santé et des services sociaux, de même que dans les laboratoires de l'Institut national de santé publique et d'Héma-Québec.

L'APTS représente plus de 5 000 personnes qui travaillent dans les laboratoires à travers le Québec, dont plus de 80 % sont des femmes. Ces personnes jouent un rôle clé dans le diagnostic et le suivi des patient•e•s, et leur expertise mérite d'être pleinement reconnue, valorisée - et mieux connue.

« Derrière chaque résultat d'analyse il y a une personne hautement qualifiée, de par sa formation, dont le travail est indispensable au bon fonctionnement de notre système de santé. Cette semaine est une occasion précieuse de mettre en lumière sa contribution et de faire rayonner ces professions auprès du grand public », souligne Robert Comeau, président de l'APTS.

Rappelons que les personnes diplômées en technologie d'analyses biomédicales effectuent une multitude de tâches techniques et précises afin de permettre d'établir le diagnostic des maladies ainsi que d'assurer un suivi adéquat des usager•ère•s et de leur traitement. Rien ne bat leur expertise quand vient le temps d'effectuer des prélèvements, de préparer des tests et d'analyser des échantillons afin que les médecins puissent poser un diagnostic juste et procéder à des interventions chirurgicales sans compromettre la santé de leurs patient•e•s.

Malgré un contexte de pénurie de main-d'œuvre sévère et des conditions difficiles, il y a du beau dans ces professions, et l'APTS tient à souligner l'engagement de ces personnes toujours au rendez-vous pour offrir des services d'analyses biomédicales, et ce, à travers tout le Québec.

C'est pourquoi l'organisation dévoile une vidéo qui donne la parole à des membres du personnel de laboratoire. Ils et elles y partagent leur fierté d'exercer un métier porteur de sens. À travers leurs témoignages, on découvre les motivations qui les animent, leur amour du travail bien fait, et leur envie de transmettre cette passion à la relève.

« Je suis fière d'être technologiste médicale, un métier qui me passionne depuis plus de 20 ans. Travailler en laboratoire, c'est contribuer concrètement à la santé des gens, même si on ne les voit pas toujours. J'invite tout•e•s celles et ceux qui cherchent un métier riche de sens à découvrir ces belles professions », témoigne à son tour Sandra Etienne, vice-présidente de l'APTS.

Cette vidéo a également pour but d'éveiller l'intérêt de la prochaine génération pour un domaine à la fois stimulant, essentiel et en constante évolution. Elle est accessible sur les réseaux sociaux et le site web de l'APTS.

À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 65 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514 792-0481