MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Héma-Québec souhaite profiter de la Semaine nationale du don de sang, qui a lieu du 10 au 16 juin, pour remercier chaleureusement la population de son engagement constant et de sa générosité. Cette semaine est le moment tout indiqué pour souligner l'apport essentiel des donneurs et donneuses ainsi que des bénévoles et du personnel d'Héma-Québec. C'est grâce à leur dévouement que l'organisation arrive à recueillir chaque jour les 1 000 dons dont elle a besoin pour répondre aux besoins des centres hospitaliers de la province.

Ne pas ralentir malgré la chaleur

Si les températures estivales entraînent souvent un ralentissement dans la prise de rendez-vous pour les dons, les besoins en produits sanguins demeurent cruciaux 365 jours par année. C'est pourquoi Héma-Québec relance un appel aux personnes appartenant aux groupes sanguins O+, O- et B-. Par ailleurs, à l'approche des vacances, tous les groupes sanguins sont invités à contribuer à la cause. Héma-Québec invite donc les donneuses et donneurs ainsi que toutes les personnes en bonne santé qui n'ont encore jamais tenté l'expérience à passer à l'action dès maintenant!

Moins de restrictions, plus de dons

Comme cette année marque la levée de nombreuses restrictions concernant les dons de produits sanguins, il s'agit du moment idéal pour effectuer un premier don. Les personnes qui ne pouvaient pas faire de don en raison d'un séjour dans certains pays, notamment en France et au Royaume-Uni, pendant les années 1980 et 1990 peuvent désormais le faire, puisque la potentielle exposition à la variante de la maladie Creutzfeldt-Jakob (vMCJ) a été retirée de la liste de critères d'exclusion au don. Également, plus de personnes atteintes du diabète peuvent désormais donner des produits sanguins. Ces deux modifications s'ajoutent à l'adoption par Héma-Québec de questionnaires non genrés en 2022, qui a permis depuis à de nombreuses personnes issues de la diversité sexuelle de faire des dons. Héma-Québec invite donc toutes les personnes touchées par ces modifications à prendre rendez-vous pour donner du sang, du plasma ou des plaquettes.

Chaque semaine, plusieurs collectes se tiennent partout à travers le Québec, sans oublier les centres de dons d'Héma-Québec, où il est possible de prendre rendez-vous à tout moment. C'est le temps de retrousser la manche et de sauver des vies, car les besoins des Québécoises et Québécois en sang et en produits sanguins ne prennent jamais de vacances!

Il est possible de prendre rendez-vous sur le Web à l'adresse jedonne.hema-quebec.qc.ca ou en téléphonant au 1 800 343-7264 (SANG). Avant de se présenter à une collecte ou à un centre, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèle-donneurs au 1 800 847-2525 ou en consultant le site Web d'Héma-Québec.

