MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'assouplissement des mesures sanitaires et les températures estivales entraînent un ralentissement dans la prise de rendez-vous pour les dons de sang et de plasma. Mais les besoins en produits sanguins eux, ne ralentissent pas. Héma-Québec lance ainsi un appel aux personnes en bonne santé et souhaitant donner du sang ou du plasma à passer à l'action dès maintenant et tout au long de l'été.

Un appel d'autant plus particulier que de nouvelles données permettent de constater que le portrait type des personnes qui ont permis à la réserve collective de sang de traverser la pandémie diffère de celui avant la COVID-19. En effet, pendant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars dernier, les personnes qui avaient déjà fait un don dans le passé ont été celles qui ont permis à Héma-Québec de naviguer à travers les variations de la demande en produits sanguins. Elles ont relevé leur manche plus souvent, faisant passer la moyenne annuelle de don par donneur de 1,54 à 1,84.

En contrepartie, le nombre de nouveaux donneurs de sang a fondu de plus de 50 % par rapport à la même période précédente. Ce phénomène est en grande partie attribuable à la baisse prononcée du nombre de nouveaux donneurs chez les 18-29 ans, en raison de la forte diminution des collectes de sang en milieu scolaire causée par les restrictions d'accès aux sites des campus des cégeps et universités.

Les restrictions qui ont touché les donneurs de 70 ans et plus lors de la première vague du printemps 2020 laissaient présager un phénomène similaire. Les donneurs de ce groupe d'âge, qui comptent pour près de 10 % des dons sur une base annuelle, ont en effet effectué un retour enthousiaste en collecte de sang dès qu'il leur a été possible de le faire et ont rattrapé le décalage observé pendant le premier trimestre.

Héma-Québec profite d'ailleurs de la Semaine nationale du don de sang qui se déroule du 14 au 20 juin pour souligner l'appui indéfectible de ces milliers de personnes qui lui ont permis d'assurer sa mission dans la dernière année.

Don de sang et don de plasma : deux réalités

La baisse de la demande en produits sanguins dans les centres hospitaliers pendant la première vague de la pandémie et les contraintes liées à la tenue de collectes de sang ont fait en sorte que le nombre de dons de sang a été 7 % moins élevé.

La situation a été inverse pour les dons de plasma qui ont enregistré une hausse importante, en raison d'une demande constante et soutenue pour ce composant, très riche en protéines utilisées pour l'élaboration de médicaments. Près de 29 500 dons de plasma de plus ont été faits par rapport à l'année précédente : une hausse de 35 %. La réduction des activités transfusionnelles dans les hôpitaux n'a eu aucun impact sur les activités de prélèvement de plasma et les efforts de recrutement ont été déployés sur ces types de dons, qui étaient déjà en formule sur rendez-vous avant la pandémie.

Mesures de sécurité déployées

En contexte pandémique, Héma-Québec a tout mis en place pour continuer à faire du don une expérience sécuritaire, notamment en rendant obligatoire la prise d'un rendez-vous pour faire un don de sang. Ainsi, de nombreuses mesures ont été déployées sur l'ensemble des sites de collecte, notamment des contrôles de l'accès aux sites de collecte avec prise de température des donneurs et des bénévoles, des mesures de désinfection supplémentaires et une organisation logistique des collectes revue afin de respecter les mesures de distanciation.

Pour consulter l'ensemble des mesures déployées : https://www.hema-quebec.qc.ca/coronavirus/index.fr.html

Pour prendre rendez-vous dans une collecte de sang, les personnes intéressées peuvent visiter le site Web d'Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html. Pour faire un don dans un centre GLOBULE ou PLASMAVIE, elles peuvent également prendre rendez-vous en ligne, avec notre application : jedonne.hema-quebec.qc.ca

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est 1 500 employés, près de 255 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 820 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

SOURCE Héma-Québec

Renseignements: Héma-Québec, Ligne médias | 514 832-0871, www.hema-quebec.qc.ca

Liens connexes

http://www.hema-quebec.qc.ca/francais.htm