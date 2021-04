Semaine nationale don d'organes et de tissus humains - Parlez-en à vos proches!

MONTRÉAL, le 19 avril 2021 /CNW Telbec/ - Héma-Québec profite de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, qui se déroule du 18 au 25 avril pour rappeler l'importance de signifier son consentement au don en signant sa carte d'assurance-maladie ou dans un des registres officiels et surtout, d'informer ses proches de sa volonté.

Sans la générosité de celles et ceux qui acceptent de faire un tel don à leur décès, et sans l'accord des proches du donneur de respecter ce choix, il serait impossible de répondre aux besoins des personnes malades ou accidentées ayant besoin d'une greffe. Le décès d'un proche est toujours un moment difficile. Le fait de bien connaître la volonté de la personne facilite la discussion avec l'équipe médicale et Héma-Québec, qui est responsable du prélèvement, de la préparation et de la distribution des tissus humains.

Le don de tissus humains : la vie en héritage

Très souvent, les proches des donneurs de tissus humains témoignent du fait ce don leur permet de trouver un sens au décès de l'être cher. Pour la mère de Catherine Poulin, décédée dans un accident avec son amoureux Jérémy Routhier alors qu'ils étaient tous deux âgés de 17 ans, la décision a été facile à prendre. « Malgré son jeune âge, ma fille nous avait clairement fait part de sa décision s'il lui arrivait quoi que ce soit. Tout comme Jérémy l'avait fait avec sa famille. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité lorsque l'équipe médicale nous a approchés : c'était une évidence. Bien que nous ressentions toujours la douleur de la perte de nos enfants, nous sommes réconfortés de savoir que leur don pourra redonner la santé à plusieurs personnes. », confie Sophie Thivierge.

Pour en savoir davantage sur le don de tissus humains, visitez le site Web d'Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca, section Tissus Humains.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec agit à titre de fournisseur de tissus humains destinés à la greffe (dont les greffons cutanés, les valves cardiaques, les tissus musculosquelettiques, tels que les tendons et les os), puis les rend disponibles aux centres hospitaliers du Québec. Héma-Québec effectue par ailleurs le prélèvement et la préparation de tissus oculaires en vue de leur utilisation à des fins de greffe de la cornée.

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est 1 500 employés, près de 255 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 820 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

