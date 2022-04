Semaine nationale des télécommunicateurs d'urgence du 10 au 16 avril 2022

Le plus grand centre de communication santé au Québec a traité 374 186 appels en 2021-2022

MONTRÉAL, le 8 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les plus de 110 répartitrices et répartiteurs médicaux d'urgence (RMU) ont répondu à 374 186 appels au cours de l'année 2021-2022, soit une moyenne de 1 025 appels par jour. Un sommet de 1 653 appels a d'ailleurs été atteint le 13 novembre 2021 ! Le centre de communication santé (CCS), qui reçoit plus de 40 % des appels d'urgence au Québec, est un maillon important de la chaîne de services préhospitaliers et ses employé(e)s occupent un rôle central dans la réponse donnée aux personnes en détresse de la région de Montréal et de Laval.

Une semaine de reconnaissance bien méritée après deux ans de pandémie

La Corporation d'urgences-santé souhaite profiter de cette semaine pour mettre en lumière ce métier complexe et demandant qui s'accomplit dans l'ombre. Comme c'est le cas pour les paramédics et l'ensemble du personnel du réseau de la santé et des services sociaux, les deux dernières années ont été particulièrement éprouvantes pour les RMU qui ont subi beaucoup de pression.

« Dites-moi exactement ce qui s'est passé ? »

Qu'ils appellent pour des chutes, des problèmes respiratoires, des accidents de la route ou encore des accouchements, les appelant(e)s trouvent toujours au bout du fil une voix rassurante et calme pour les aider. En effet, les RMU sont présents jour et nuit, semaine et fin de semaine, en été comme en hiver pour prendre les appels, donner des directives aux appelants et répartir les ambulances à travers tout le territoire desservi. Elles et ils sont toujours là pour écouter et rassurer la population.

Un appel aux chercheurs et chercheuses d'emploi !

La Corporation d'urgences-santé est en période de recrutement en ce moment. Des personnes empathiques, vives d'esprit et ayant un grand sang-froid sont recherchées pour se joindre à l'équipe. Le CCS, qui en est à sa 5e accréditation consécutive du centre d'excellence de l'International Academies of Emergency Dispatch (IAED), est un milieu de travail de choix pour les personnes cherchant un emploi stimulant. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leur curriculum vitae à [email protected].

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie près de 1 700 personnes, dont plus de 1100 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitants).

https://www.facebook.com/corporationdurgencessante/

https://twitter.com/urgences_sante

https://ca.linkedin.com/company/urgences-sante

Un(e) porte-parole d'Urgences-santé et des RMU sont disponibles afin d'accorder des entrevues.

SOURCE Urgences-santé

Renseignements: Service des communications (ligne média), 514 723-5480