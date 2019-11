Semaine nationale des proches aidants 2019 - Faire plus et mieux ensemble pour les proches aidants

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La Semaine nationale des proches aidants s'inscrit cette année dans un contexte de mouvance particulièrement palpitant, où une toute première politique nationale pour les proches aidants québécois est en cours d'élaboration. Les partenaires de la TCNA se réjouissent de pouvoir mettre en lumière les aidants, leurs actions et la bienveillance dont ils font preuve envers leurs proches. Grâce aux nombreuses initiatives prévues durant cet événement, la SNPA 2019 sera l'occasion de favoriser leur reconnaissance et de prendre la pleine mesure de leur rôle dans la société.

Du 3 au 9 novembre, nous sommes tous invités à leur démontrer notre soutien, par le biais d'une campagne collective sur Facebook, mais aussi en participant aux activités proposées par les organismes communautaires partout au Québec.

Que ce soit par amour, solidarité ou nécessité, chacun de nous peut être appelé à devenir le proche aidant d'un parent, d'un enfant, d'un ami ou même d'un voisin. D'autant plus que le nombre de proches aidants augmentera assurément au cours des prochaines années, avec le vieillissement de la population et l'augmentation des cas de maladies chroniques au Québec.

Selon l'étude produite par l'Appui pour les proches aidants d'aînés, en collaboration avec la firme SOM en 2019, 35 % des adultes du Québec sont des proches aidants d'aînés et près de la moitié n'ont pas conscience de l'être. Ce rôle gratifiant apporte cependant son lot de défis. Pensons notamment à la difficulté de concilier travail, famille et soins à un proche ou aux conséquences physiques, psychologiques et financières inhérentes à ces responsabilités.

Autour du slogan, Parce que nous serons tous proches aidants, les partenaires de la TCNA invitent donc tous les proches aidants, les membres de leur entourage, les professionnels, les décideurs politiques et l'ensemble de la population à s'intéresser au rôle des proches aidants et à témoigner leur engagement dans cette action commune.

S'unir pour mieux reconnaître : une campagne et plusieurs autres activités

La campagne Facebook illustre des gestes quotidiens de proches aidants, ainsi que la relation que tous estiment privilégiée avec leur proche. Par la publication de visuels évocateurs et remplis d'émotions, elle permet aux internautes d'avoir une idée concrète de ce rôle. Ils peuvent également s'identifier proche aidant ou encore démontrer leur reconnaissance en utilisant le mot-clic #TousProchesAidants.

Cet élan raisonnera également dans les différentes régions du Québec, où plusieurs organisations offrant des services aux proches aidants réalisent des activités de sensibilisation, de ressourcement ou encore des salons pour les proches aidants, mais aussi pour toutes personnes intéressées. Les détails de ces activités seront communiqués directement par les organisations.



Signataires

Les partenaires de cette initiative sont :

Baluchon Alzheimer

Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

Parkinson Québec

Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ)

Réseau Aidant / Huddol

Réseau de coopération des ESSAD

Réseau FADOQ

Société canadienne du cancer

SLA Québec

Société québécoise de la déficience intellectuelle (SQDI)



À propos de la TCNA

La Table de concertation nationale pour les aidants est née de la volonté de regroupements nationaux impliqués auprès de proches aidants, d'agir en concertation et en partenariat pour une meilleure complémentarité. Bien que chacune de nos organisations possède une mission qui lui est propre, nous partageons tous un objectif commun : faire en sorte que les proches aidants aient plus de reconnaissance et de soutien dans l'accomplissement de leur rôle.

Les signataires de la campagne 2019 sont membres de la TCNA.

Matériel pour les médias

Les documents visuels et les informations complémentaires sont disponibles en cliquant sur ce lien.

Demandes d'information et entrevues

Les organisations signataires demeurent disponibles pour fournir plus d'information en lien avec leurs missions respectives, ou participer à des entrevues.

SOURCE L'Appui pour les proches aidants d'aînés

SOURCE L'Appui pour les proches aidants d'aînés

