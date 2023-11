Semaine nationale des personnes proches aidantes - La ministre Sonia Bélanger souligne l'implication des personnes proches aidantes

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se déroulera du 5 au 11 novembre, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, souligne l'apport considérable des personnes proches aidantes à la société et réaffirme l'engagement du gouvernement à mieux les accompagner et les valoriser.

Au Québec, ce sont près de 1 500 000 personnes (Statistique Canada, 2018), dont 58 % de femmes et 42 % d'hommes, qui apportent un soutien à un proche qui présente une incapacité temporaire ou permanente de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre, peu importe leur âge ou leur milieu de vie. Cette contribution significative requiert, de la part de tous les intervenants et intervenantes, une harmonisation des pratiques et un partage des actions.

Afin de consolider les liens pour rehausser les services rendus aux personnes proches aidantes, une Journée nationale de concertation en proche aidance a eu lieu avec tous les partenaires, le 30 octobre dernier. Il s'agit d'une journée importante afin de réunir toutes les personnes impliquées pour valoriser le rôle des personnes proches aidantes et pour échanger sur ce que la société peut continuer de faire pour les soutenir.

Preuve que le gouvernement est en action pour les personnes proches aidantes, 55 mesures sur 61 du plan d'action sont en cours de réalisation et permettent de mettre en place des actions concrètes pour soutenir les personnes proches aidantes dans leurs responsabilités et veiller à ce qu'elles aient accès à tout ce qui peut les aider à poursuivre leur rôle auprès de leur proche, tout en préservant leur santé et leur propre bien-être.

« La Semaine nationale des personnes proches aidantes est une occasion importante pour souligner le rôle essentiel des Québécoises et des Québécois qui, non seulement consacrent leur temps pour prendre soin de leur proche, mais aussi de notre société dans son ensemble. J'invite les partenaires ainsi que toute la population à poursuivre, solidairement avec nous, les actions concertées visant à faire connaître la contribution des personnes proches aidantes et à la faire reconnaître de nous toutes et tous. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« En tant que proche aidante moi-même, cette semaine nationale est une véritable occasion pour reconnaître et souligner l'implication inestimable de tous ceux et celles qui donnent de leur temps et de leur énergie pour une société québécoise plus inclusive et plus forte. Nous avons fait beaucoup d'efforts ces dernières années au Québec. Nous devons continuer dans ce sens pour que chaque personne proche aidante puisse reconnaître son rôle, mais aussi qu'elle puisse bénéficier des ressources disponibles. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, volet proches aidants

Notons que, dans le cadre des activités prévues pour la Semaine nationale des personnes proches aidantes, une campagne nationale de sensibilisation s'amorcera dans les prochains jours. Elle vise, entre autres, à renforcer la compréhension, au sein de la société québécoise, des différents contextes et besoins des personnes proches aidantes ainsi que la conscience de la valeur de leur rôle. Elle permettra également d'accroître la capacité des personnes proches aidantes à s'identifier en tant que tel ainsi que la capacité de la population à identifier les personnes proches aidantes de leur entourage, et ce, en fonction de leurs différentes réalités.





La Loi et la Politique nationale pour les personnes proches aidantes jettent les bases des actions du gouvernement visant à améliorer leur qualité de vie, sans égard à l'âge, au milieu de vie ou à la nature de l'incapacité des personnes qu'elles soutiennent. De plus, elles considèrent l'ensemble des aspects de leur vie et identifient les grandes d'orientations à mettre en œuvre afin d'assurer une réponse mieux coordonnée et adaptée à leurs besoins.





Rappelons que le Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026 - Reconnaître pour mieux soutenir, rendu public en octobre 2021, comprend 61 mesures concrètes portées par 17 ministères et organismes qui permettront de soutenir la qualité de vie des PPA.

Pour plus d'information sur les personnes proches aidantes, visiter la page : quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/personne-proche-aidante

