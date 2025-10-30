Semaine nationale des personnes proches aidantes 2025 - Proche aidance Québec met en lumière des visages souvent invisibles

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale des personnes proches aidantes se déroulant du 2 au 8 novembre 2025, Proche aidance Québec invite la population à apprendre à voir l'invisible : le rôle fondamental des personnes proches aidantes et des organismes communautaires qui les accompagnent et les appuient au quotidien.

Au Québec, près d'une personne sur quatre soutient un.e proche vivant avec une incapacité temporaire ou permanente. Ces personnes contribuent non seulement au bien-être de leur proche, mais participent également à alléger la pression sur le réseau de la santé et des services sociaux. Qu'il s'agisse de la famille, d'ami.es, du voisinage ou de collègues, toute personne peut être appelée à offrir son soutien à un.e proche. La reconnaissance et l'accompagnement des personnes proches aidantes sont essentiels pour leur permettre de continuer à jouer ce rôle avec dignité et sollicitude. Dans ce contexte, l'accompagnement offert par les organismes communautaires - répit, soutien psychosocial, ressources adaptées, etc - représente un apport indispensable qui leur permet de poursuivre leur rôle tout en préservant leur équilibre et leur bien-être.

Des parcours qui font voir l'invisible

Cette année, la campagne 2025 met en lumière des réalités concrètes et le soutien essentiel offert aux personnes proches aidantes :

Micheline , proche aidante de sa belle-mère atteinte d'Alzheimer, a trouvé dans l'Association Lavalloise des personnes aidantes et les groupes d'échange un soutien précieux pour traverser la transition vers le CHSLD plus sereinement.





, proche aidante de sa belle-mère atteinte d'Alzheimer, a trouvé dans l'Association Lavalloise des personnes aidantes et les groupes d'échange un soutien précieux pour traverser la transition vers le CHSLD plus sereinement. Eric est devenu proche aidant lorsque sa conjointe a reçu un diagnostic de cancer de stade 4. Entre travail, soutien psychologique et tâches quotidiennes, il a dû apprendre à jongler avec la charge mentale et le manque de reconnaissance.





est devenu proche aidant lorsque sa conjointe a reçu un diagnostic de cancer de stade 4. Entre travail, soutien psychologique et tâches quotidiennes, il a dû apprendre à jongler avec la charge mentale et le manque de reconnaissance. Marie-Josée accompagne son petit-fils atteint de TDAH et du syndrome de Gilles de la Tourette. Grâce à l'organisme Les Parents Partenaires, elle a pu mieux comprendre ses besoins, se former et gagner confiance.





accompagne son petit-fils atteint de TDAH et du syndrome de Gilles de la Tourette. Grâce à l'organisme Les Parents Partenaires, elle a pu mieux comprendre ses besoins, se former et gagner confiance. Eliane , proche aidante de son fils Raphaël, conjugue soins respiratoires, accompagnement quotidien et moments de jeu. Le soutien de L'Étoile de Pacho et des communautés en ligne lui apporte ressources et répit.





, proche aidante de son fils Raphaël, conjugue soins respiratoires, accompagnement quotidien et moments de jeu. Le soutien de L'Étoile de Pacho et des communautés en ligne lui apporte ressources et répit. Nancy , proche aidante de son conjoint atteint de la maladie à corps de Lewy, a adapté sa vie jusqu'au placement en CHSLD. Avec l'aide de la Maison Tournesols, elle a pu préserver la qualité de vie de Rolland et retrouver son rôle d'amoureuse.





, proche aidante de son conjoint atteint de la maladie à corps de Lewy, a adapté sa vie jusqu'au placement en CHSLD. Avec l'aide de la Maison Tournesols, elle a pu préserver la qualité de vie de Rolland et retrouver son rôle d'amoureuse. Michel, proche aidant de sa conjointe puis de sa mère pendant plus de vingt ans, a trouvé dans les groupes de soutien des Aidants des Seigneuries l'appui nécessaire pour traverser l'épuisement, l'isolement et le deuil.

Découvrez-en plus sur nos ambassadeurs et ambassadrices!

« Voir l'invisible, c'est comprendre le quotidien complexe des personnes proches aidantes. Leur rôle est multiple et souvent méconnu : elles soutiennent, soignent, organisent, rassurent et aiment. Les organismes communautaires offrent un accompagnement essentiel, des ressources et un réseau qui permet à ces personnes de continuer à donner le meilleur d'elles-mêmes sans s'épuiser. Chacun.e de nous peut contribuer à alléger leur fardeau, en reconnaissant leur rôle et en les soutenant dans notre communauté. »

- Loriane Estienne, directrice générale de Proche aidance Québec

Une responsabilité collective

Au cœur de la mission de Proche aidance Québec se trouvent près de 150 organismes membres engagés auprès des personnes proches aidantes. Soutenir les personnes proches aidantes est une responsabilité collective : cela nécessite non seulement l'implication des communautés locales, mais aussi des actions concrètes des instances publiques pour garantir un financement à la hauteur des besoins. « Aider une personne proche aidante, c'est aider toute une société », rappelle Mme Estienne.

À propos de Proche aidance Québec

Fondé en 2000, Proche aidance Québec regroupe près de 150 organismes membres qui soutiennent près de 50 000 personnes proches aidantes partout au Québec. Ces organismes ont pour mission d'améliorer les conditions de vie des personnes proches aidantes en leur offrant du soutien, de l'accompagnement psychosocial individuel et de groupe, du répit et plusieurs autres services.

