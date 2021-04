Semaine nationale des hygiénistes dentaires du 4 au 10 avril 2021 !

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine nationale des hygiénistes dentaires, du 4 au 10 avril, le président de l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), M. Jean-François Lortie, H.D., B.Éd., interpelle la population à l'importance de ces professionnels(lles) de la prévention.

Dans une vidéo destinée au grand public, M. Lortie rappelle de ne pas hésiter à aller à son rendez-vous avec son hygiéniste dentaire malgré la pandémie. « Les cliniques dentaires sont des endroits sécuritaires et les protocoles cliniques ont été rédigés de façon rigoureuse. De plus, les hygiénistes dentaires ont reçu la formation adéquate pour répondre à toutes les normes de santé et sécurité. », précise M. Lortie.

Le Québec compte sur des professionnels en santé buccodentaire compétents, qualifiés et en mesure de jouer un rôle de premier plan en matière d'éducation, de prévention et de soins. Saluons tous ces hygiénistes dentaires à travers le Québec pour leur travail exceptionnel !

Mois de la santé buccodentaire

Rappelons que durant tout le mois d'avril, Mois de la santé buccodentaire, l'OHDQ invite la population à suivre sa campagne orientée sur les enfants ayant leurs premières dents d'adulte. Plus de détails à masantemonsourire.com et sur la page Facebook de l'Ordre pour des vidéos, conseils et jeux pour développer de bonnes habitudes buccodentaires chez les enfants.!

À propos de l'OHDQ

L'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, compte maintenant plus de 6 600 membres, assure la protection du public en surveillant l'exercice de la profession. L'Ordre favorise le développement professionnel des hygiénistes dentaires en matière de prévention et d'éducation et encourage l'atteinte de l'excellence dans l'exercice de la profession. L'Ordre assure le respect de normes élevées en matière d'exercice et d'éthique professionnelle pour ses membres, contribuant sans cesse à l'amélioration de la santé buccodentaire des Québécois. www.ohdq.com

