Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance - Célébrons ensemble l'extraordinaire contribution des éducatrices et éducateurs à l'essor de la société québécoise !

QUÉBEC, le 23 oct. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et la ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, sont heureux de lancer la deuxième édition de la Semaine nationale des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, qui se déroule du 23 au 29 octobre 2023, sous le thème « Un métier au cœur de l'extraordinaire ».

Cette Semaine nationale se veut une occasion privilégiée de mettre en lumière le dévouement et les compétences du personnel éducateur qui veille au développement global de l'enfant en intervenant tant sur les plans physique que moteur, cognitif, langagier, social et affectif de l'épanouissement de nos tout-petits. Du même coup, ils participent remarquablement à faire grandir le Québec.

Le gouvernement du Québec invite donc chaleureusement tous les parents et les acteurs du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance à poser un geste concret de reconnaissance au cours de cette semaine particulière. Pour ce faire, différents outils sont disponibles sur Québec.ca/semaine-educ-petite-enfance : carte virtuelle de remerciement, affiche thématique, bandeau de courriel, bouton Web, etc.

Parmi les personnalités qui participent à ce mouvement de reconnaissance, nous retrouvons nul autre que l'auteure et illustratrice jeunesse québécoise Élise Gravel, qui a réalisé le concept graphique de la Semaine, ainsi que l'animatrice et mère de deux enfants Marie-Claude Savard, qui agira encore cette année à titre de porte-parole de l'événement.

« Je souhaite une belle Semaine nationale des éducatrices et éducateurs de la petite enfance à toutes ces personnes talentueuses et passionnées qui accompagnent nos tout-petits au quotidien. J'invite tous les parents et acteurs du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance à se joindre à nous pour les remercier pour leur travail exceptionnel, ils le méritent amplement. Les familles québécoises sont choyées de pouvoir compter sur des femmes et des hommes dévoués, qui ont à cœur le développement de nos enfants. Merci pour tout ! »

François Legault, premier ministre du Québec

« Le thème de cette Semaine nationale est très significatif pour moi : extraordinaire, d'abord pour les étoiles qu'allument les éducatrices et éducateurs de la petite enfance dans les yeux de nos tout-petits, mais également pour toutes les expériences qu'ils leur font vivre et tout ce qu'ils leur permettent d'apprendre au quotidien. À cette occasion, et chaque jour de l'année, je vous invite à prendre le temps de saluer leur travail et leur contribution essentielle à nos vies et celles de nos enfants. Tout au long de la semaine, je vous ferai d'ailleurs découvrir les portraits de plusieurs de ces personnes et équipes extraordinaires. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie, députée de Verchères

« Je suis honorée d'être porte-parole de la Semaine nationale des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. Pendant des années, j'ai été témoin de l'œuvre des éducatrices et des éducateurs au quotidien. Laisser son enfant aux soins d'un autre n'est pas facile. Toutefois, à leur contact, mes enfants ont grandi, ont appris, ont été stimulés, ont socialisé, et surtout, ils étaient prêts à faire leur entrée dans le monde scolaire. C'est une bénédiction de savoir que nos enfants sont en sécurité, qu'ils sont aimés et qu'ils s'amusent, mais aussi de les savoir accompagnés et préparés aux prochaines étapes de leurs vies. Éducatrices et éducateurs, je vous remercie personnellement de l'impact positif que vous avez dans nos vies et celles de nos enfants. »

Marie-Claude Savard, porte-parole de la Semaine nationale des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance

« Je suis privilégiée de mettre en images la thématique de la seconde Semaine nationale des éducatrices et des éducateurs. "Un métier au cœur de l'extraordinaire", quelle thématique inspirante ! La petite enfance, c'est un joyau précieux qu'il faut polir, et c'est ce que font nos éducateurs et éducatrices avec nos tout-petits. Acteurs de l'extraordinaire, metteurs en scène de bonheurs et réalisateurs d'enfants épanouis ! Merci pour ce que vous faites aujourd'hui, au profit de demain. »

Élise Gravel, auteure et illustratrice de livres jeunesse

Cette semaine thématique, initiée en 2022, se déroule annuellement dans tout le Québec, la dernière semaine du mois d'octobre.





Le gouvernement invite chaleureusement tous les parents et les différents acteurs du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance à poser un geste concret de reconnaissance envers leurs éducatrices et éducateurs au cours de cette semaine particulière. Pour ce faire, différents outils sont disponibles : carte virtuelle de remerciement, affiche thématique et bouton Web. Rendez-vous sur Québec.ca/semaine-educ-petite-enfance.





Le personnel éducateur et les personnes responsables d'un service de garde éducatif en milieu familial sont formés pour favoriser le développement global des enfants dans les domaines physique, moteur, cognitif, langagier, social et affectif. Ainsi, ils appliquent le programme éducatif de leur service de garde, qui prend appui sur celui du ministère de la Famille : Accueillir la petite enfance.

