Semaine nationale des ambulances aériennes - À quand une solution héliportée pour le transport médical d'urgence au Québec?

SAINT-HUBERT, QC, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La Semaine nationale des ambulances aériennes qui bat actuellement son plein nous rappelle que le Québec est la seule province au Canada à ne pas compter sur un service de transport médical héliporté intégré à son réseau public de soins de santé. C'est d'autant plus surprenant sachant que 75 % du vaste territoire québécois n'est pas desservi par les services 911.

Airmedic, entreprise québécoise spécialisée dans le transport médical aérien, juge qu'il est temps d'accélérer le nécessaire virage vers des modes aériens pour la prise en charge rapide et efficace des patients québécois, que ce soit pour les évacuations aéromédicales préhospitalières ou encore pour les transports interhospitaliers.

En médecine d'urgence, chaque minute compte

Rappelons que selon le principe de la « golden hour », l'heure suivant un accident ou un traumatisme est critique et déterminante. Une prise en charge immédiate par un service d'urgence médical peut réduire les conséquences dramatiques des blessures, augmenter les chances de survie, raccourcir le séjour à l'hôpital, diminuer les risques d'invalidité permanente et réduire les coûts autant pour les compagnies d'assurances que pour le système public.

Le transporteur, dispose d'une flotte complète d'aéronefs, six avions-ambulances et trois hélicoptères capables de prendre en charge les patients peu importe où ils se trouvent et de leur sauver la vie.

Ces appareils, munis d'équipements sophistiqués et parmi les plus performants sur la planète en matière de transport médical aérien d'urgence, sont répartis aux quatre coins du Québec grâce à sept bases d'opération. Les hélicoptères sont particulièrement efficaces pour les déplacements entre 75 et 275 kilomètres d'un établissement hospitalier spécialisé tandis que les avions-hôpitaux sont utilisés pour les distances dépassant les 275 kilomètres.

« Malheureusement, le Québec traine de la patte en matière de transport aérien malgré la disponibilité, l'expertise et les ressources qui existent pour faire cohabiter ce système avec le réseau public. Nous continuerons nos représentations pour un meilleur accès aux services de transports héliportés au bénéfice des patients et des régions du Québec, mais aussi pour que notre industrie soit adéquatement réglementée », a commenté la chef de la direction d'Airmedic, Sophie Larochelle soulignant le dévouement, l'engagement et le professionnalisme de son personnel qui, 365 jours par année, est fidèle au poste.

À propos d'Airmedic

Seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux, Airmedic opère une centrale d'urgence à la fine pointe de la technologie 24/7/365 grâce à l'engagement de ses 150 employés, autant de ressources spécialisées. L'équipe d'intervention médicale d'urgence d'Airmedic a pour mission de porter secours rapidement à tous les membres Airmedic en les transportant par hélicoptère ou par avion au centre hospitalier le plus approprié à leur état de santé. Depuis 2012, Airmedic a préservé et sauvé plus de 4 000 vies grâce à sa rapidité d'intervention. www.airmedic.net

SOURCE Airmedic

Renseignements: Alexandre Boucher, 418 446-7783, [email protected]

