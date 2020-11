MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, Portage souhaite rappeler l'enjeu majeur que représente la crise des opioïdes, aggravée par le contexte de la COVID-19.

La dépendance en contexte de COVID-19

Alors que la COVID-19 fait rage dans le monde entier, les conséquences engendrées sur les personnes confrontées à une dépendance ne peuvent être sous-estimées. L'isolement et l'anxiété causés par les mesures sanitaires nécessaires pour contrer la pandémie ont sans équivoque aggravé leur situation déjà précaire, menant à une augmentation de la consommation d'alcool et d'autres drogues. Par exemple, en Ontario, on constate une augmentation de 25 % du nombre de décès par surdoses pendant les trois premiers mois du confinement, pour un total de 621 décès1. Face à une prolongation assurée de la crise sanitaire, il est plus important que jamais de soutenir les personnes aux prises avec une dépendance et de les informer des services spécialisés adaptés à leur situation.

Une crise qui ne date pas d'hier

Le rapport du Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, paru en juillet dernier, témoigne de la gravité de la crise alors qu'il montre que le nombre d'hospitalisations causées par des intoxications aux opioïdes a augmenté de 27 % au cours des cinq dernières années et que 3 823 décès ont été enregistrés en 2019, un taux de 10 décès par 100 000 habitants2. Constatant cet enjeu majeur depuis quelques années, le Comité de santé et sécurité de Portage a pris la décision d'équiper tous ses centres de naloxone et de former ses intervenants pour qu'ils soient en mesure d'administrer ce médicament, qui peut inverser les effets d'une surdose.

Citations

« Dans le contexte actuel, il est important de rappeler aux personnes aux prises avec un problème de toxicomanie que les ressources comme Portage demeurent ouvertes et continuent d'offrir leurs services. Depuis plus de 45 ans, Portage accompagne ces personnes grâce à des professionnels qualifiés et des programmes adaptés aux besoins de différentes clientèles dans ses nombreux centres au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.»

-Peter Howlett, président et fondateur de Portage

« J'étais tanné d'aller toujours en prison et je n'aimais pas la personne que j'étais. Je voulais être bien. Aujourd'hui, je suis de retour à l'école, j'ai un emploi à temps plein et je suis fier de dire que je suis sobre depuis 6 ans. »

-Jonathan, finissant d'un programme de Portage

À propos de Portage

Depuis 47 ans, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins de ses résidents adultes, adolescents, mères avec de jeunes enfants, femmes enceintes, et toxicomanes (hommes et femmes) avec des problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), à Québec et à Saint- Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

SOURCE Portage

Renseignements: Lambert Gosselin, TACT, Cellulaire : 514 659-0603, [email protected]; Source : Seychelle Harding, Portage, Tél. : 514 939-0202, poste 1118, [email protected]