MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La campagne de sensibilisation de Portage « Toxicomalpris » est née d'un constat inquiétant concernant l'impact de la pandémie sur la situation des jeunes. En effet, la COVID-19 a eu un effet important sur la santé mentale de nos jeunes1 et elle n'a pas ralenti les habitudes de consommation d'alcool et de drogues des Canadiens. Les causes sont multiples (isolement, fermeture des écoles, soutien familial dysfonctionnel, etc.), mais les conséquences sont bien réelles : consommation abusive de cannabis, automédication, abus d'alcool, dépression, etc. Ainsi, plusieurs jeunes ne savent plus comment gérer leurs émotions et se retrouvent malgré eux enfermés dans la dépendance.

La campagne publicitaire « Toxicomalpris » souhaite mettre en lumière la simplicité, la rapidité et la cruauté avec laquelle la dépendance peut isoler une personne. Elle met en scène un adolescent qui se retrouve pris au piège dans une boîte. Incapable de s'en échapper, ce jeune est retenu par ses dépendances qui le gardent prisonnier d'un cercle vicieux. Invitation à ouvrir une discussion et à demander de l'aide, la publicité souhaite également démontrer l'accompagnement qui peut être offert par Portage, présent pour aider les jeunes à s'en sortir.

Rejoindre les jeunes via le numérique

Portage lance le premier volet de sa campagne à l'occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances qui se déroule du 20 au 26 novembre. Afin de rejoindre les jeunes sur des canaux de communication qui leur sont familiers, cette première phase se déploiera de manière entièrement numérique. Ce recours aux plateformes sociales, qui permettent un espace d'expression et de réflexion plus libre, permet de contourner la difficulté de demander de l'aide et de briser le tabou face à la dépendance.

Au cours du temps des Fêtes, la campagne « Toxicomalpris » sera ensuite diffusée sur des canaux de grande écoute comme la radio et la télévision, puis différents affichages se retrouveront dans les rues de Montréal durant l'été 2023.

C'est grâce à la collaboration de l'agence créative La Bande que Portage est en mesure de proposer cette campagne publicitaire au grand public. Précieux partenaire depuis de nombreuses années, La Bande partage les valeurs de Portage dans son combat pour venir en aide aux personnes dépendantes.

À propos de Portage

Depuis 50 ans, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins de ses résidents adultes, adolescents, mères avec de jeunes enfants, femmes enceintes et toxicomanes (hommes et femmes) avec des problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost (Laurentides), à Québec et à Saint-Malachie (Chaudière-Appalaches). Deux autres établissements desservent les populations de l'Ontario et du Canada Atlantique. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

_________________________________ 1 Institut de recherche en santé du Canada : https://cihr-irsc.gc.ca/f/52373.html#s_2_1

SOURCE Portage

Renseignements: Claudia Ntihinyuka, TACT, Téléphone : 581-888-1048, Courriel : [email protected]; Source : Seychelle Harding, Portage, Téléphone : 514-939-0202, poste 1118, Courriel : [email protected]