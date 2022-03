Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies - Alcool et drogues au volant : un danger évitable

QUÉBEC, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - En cette Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, tient à rappeler aux conducteurs que l'alcool et les drogues affectent la capacité de conduire, et ce, peu importe la quantité consommée. En plus d'être risqué, conduire sous leur effet est criminel et peut causer un accident.

La conduite avec les facultés affaiblies est l'une des principales causes d'accident au Québec. Chaque année, en moyenne, 85 décès surviennent et 220 personnes sont blessées grièvement en raison de l'alcool au volant. La présence de drogues ou de médicaments a également été décelée chez 37 % des conducteurs décédés ayant subi un test. Par ailleurs, dans les dernières années, le nombre moyen d'infractions criminelles en lien avec l'alcool ou la drogue est d'environ 12 500 annuellement.

Tous les accidents causés par la conduite avec les facultés affaiblies sont des accidents évitables. À cet effet, le projet de loi no22 (Loi modifiant la Loi sur l'assurance automobile, le Code de la sécurité routière et d'autres dispositions), présenté à l'Assemblée nationale le 9 février dernier, contient deux mesures qui concernent la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. Ces mesures sont l'introduction de l'exigence du zéro alcool pour les titulaires de permis d'apprenti conducteur lors de l'ajout d'une classe ainsi que la prolongation de la période obligatoire d'utilisation de l'antidémarreur éthylométrique pour un premier contrevenant en cas de non-respect des critères établis.

Mentionnons également que la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool et la drogue est l'un des thèmes prioritaires de la Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2025 de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Citations :

« L'alcool et les drogues font encore trop de victimes sur nos routes. Pourtant, il s'agit d'un comportement que l'on peut éviter. Je profite donc de la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies pour rappeler aux conducteurs que lorsqu'ils prennent la décision de consommer de l'alcool ou de la drogue, et ce, peu importe la quantité, la meilleure option est de ne pas conduire. Pour votre sécurité et celle des autres, prévoyez une solution de rechange pour un retour sécuritaire à la maison. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Même s'il s'agit d'un comportement dangereux et sévèrement puni par le Code criminel et le Code de la sécurité routière, la conduite avec les facultés affaiblies est encore aujourd'hui un enjeu majeur de sécurité routière. Dès la première consommation, le risque est augmenté et peut mettre la vie des usagers de la route en danger. Par ailleurs, d'autres comportements à risque telles la fatigue ou les distractions peuvent affaiblir vos facultés et nuire à votre conduite. Soyez vigilants et responsables et adoptez des comportements sécuritaires sur la route. »

Denis Marsolais, président et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

Liens pertinents :

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

Renseignements: Source : Claudia Loupret, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 643-6980; Pour information : Relationnistes auprès des médias, Tél. : 418 528-4894, Sans frais : 1 866 238-4541