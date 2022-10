Semaine nationale de l'action communautaire autonome : Un mouvement engagé pour la justice sociale et climatique

TIOHTIÁ:KE/MONTRÉAL, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) est fier d'annoncer la 20e édition de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome (#SNACA), qui se tiendra du 17 au 24 octobre 2022 sous le thème « Visons juste! Pour la justice sociale et climatique ».

« Cette semaine, nous soulignons le travail des 4 000 organismes d'action communautaire autonome (ACA) du Québec et rendons hommage aux 60 000 travailleuses et travailleurs et aux 425 000 militant·e·s et bénévoles qui portent ce mouvement à bout de bras, explique Hugo Valiquette, président du Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA). C'est un moment pour tout le Québec de reconnaître le rôle incontournable de ces luttes communautaires dans la construction d'une société plus juste, plus inclusive et plus respectueuse de notre planète. »

Lancement d'une démarche de déclaration d'engagement

Les organismes d'ACA de partout au Québec sont invités à se rassembler pour manifester leur adhésion à la transformation sociale via une démarche collective de déclaration d'engagement, qui sera dévoilée lors d'un évènement virtuel de lancement le lundi 17 octobre à 13h30 sur la page Facebook du RQ-ACA.

Au cours de la prochaine année, les organismes communautaires seront appelés à adopter quatre engagements pour l'ACA et la transformation sociale dans une perspective de co-construction d'un projet de société ambitieux où personne n'est laissé pour compte.

Cet évènement marque le coup d'envoi d'une semaine qui sera célébrée dans toutes les régions du Québec et qui prendra les couleurs diversifiées des communautés, des secteurs et des approches qui composent le vaste mouvement de l'ACA.

Un mouvement toujours en attente de reconnaissance

Suite à une année de mobilisations historiques, les récents investissements du gouvernement dans le cadre du Plan d'action gouvernemental en action communautaire demeurent insuffisants pour combler les besoins minimums de l'ensemble des organismes.

C'est pourquoi des actions de visibilité sont prévues dans le cadre de la Journée de reconnaissance de l'ACA le 24 octobre prochain, afin d'interpeller les nouveaux élu·e·s pour rappeler les besoins criants du milieu et revendiquer des engagements structurants.

À propos du RQ-ACA

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome, représente 69 regroupements et organismes nationaux, et rejoint au-delà de 4 000 organismes luttant partout au Québec pour une plus grande justice sociale.

SOURCE Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA)

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevues: Contact: Meaghan Johnstone, 438.498.7681, [email protected]