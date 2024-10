Semaine nationale de l'action communautaire autonome - 1000 organismes communautaires demandent une loi

QUÉBEC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Depuis hier, une délégation du Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA) est à l'Assemblée nationale, pour rencontrer les caucus de différents partis politiques et réclamer une loi transpartisane pour le mouvement communautaire autonome.

« Encore trop souvent, le communautaire se retrouve à combler les lacunes du réseau public, sans trop de gloire ni de moyens », déplore Caroline Toupin, coordonnatrice du RQ-ACA. « Nous sommes ici, dans le cadre de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome (#SNACA), pour inviter le gouvernement à reconnaître à leur juste valeur les milliers de travailleuses et travailleurs du mouvement communautaire. »

Nos représentant•e•s sont disponibles pour des entretiens avec les médias en marge de ces rencontres politiques, qui ont lieu jusqu'à ce soir.

Malgré certains gains obtenus dans les dernières années, le sous-financement perdure et laisse les organismes œuvrer dans des conditions de travail souvent ingrates, notamment avec un écart salarial de 33 % avec le reste du Québec. Le manque à gagner est énorme et la politique gouvernementale de reconnaissance de l'action communautaire de 2001 s'avère aujourd'hui insuffisante. Par ailleurs, les cas d'ingérence et d'atteintes à l'autonomie des organismes se multiplient de façon inquiétante, mettant en jeu leur capacité d'intervenir auprès des communautés.

Ce sont près de 1000 organismes du milieu qui ont cosigné une lettre ouverte , diffusée lundi pour exprimer haut et fort leur besoin d'une réelle reconnaissance. « On mérite plus qu'une tape dans le dos! On mérite un financement adéquat et une loi robuste qui protège véritablement l'autonomie des organismes communautaires et leur garantit les ressources nécessaires pour accomplir pleinement leur rôle de transformation sociale et d'émancipation citoyenne », estime Mme Toupin.

Des valeurs de société

Face à une intensification des besoins sur tous les fronts au cours des dernières années, le milieu se préoccupe de la tendance du gouvernement à prôner la privatisation des services publics. Cela ouvre la porte à un Québec à deux vitesses, où seuls les plus riches ont le droit d'accéder à un soutien de qualité. Le milieu s'inquiète aussi d'un gouvernement qui se décharge de ses responsabilités en exploitant les organismes communautaires pour pallier ses lacunes, au lieu d'investir dans des services publics adéquats et dans le soutien à nos missions, dans une sorte de vision mercantile de nos activités et services.

« Nous croyons que ce sont nos valeurs comme société - telles l'entraide, la solidarité, l'inclusion - qui sont en jeu aujourd'hui et qui doivent guider les prises de décisions budgétaires en vue d'enrayer les causes structurelles des problématiques sociales », de conclure, Mme Toupin.

Une semaine de reconnaissance à travers le Québec

Sous le thème « Nous sommes communautaires autonomes », les organismes d'action communautaire autonome s'affichent et s'affirment cette semaine pour souligner leur contribution unique au développement social et économique du Québec.

Coordonnée par le RQ-ACA, la Semaine nationale de l'action communautaire autonome (#SNACA) vise à souligner l'engagement inestimable des plus de 4500 organismes, 54 000 travailleuses et travailleurs et 425 000 militant•e•s et bénévoles du mouvement d'ACA, qui travaillent sans relâche pour bâtir une société plus juste, où les droits de tou•te•s sont pleinement respectés. Différentes activités sont prévues à travers le Québec.

À propos du RQ-ACA

Le RQ-ACA est l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière d'action communautaire autonome et représente 77 regroupements et organismes nationaux. rq-aca.org

