La Semaine internationale du dépistage 2024 : agissons pour contrer la hausse des cas de VIH et autres ITSS

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA) est heureuse d'annoncer la tenue de la 5e édition de la Semaine internationale du dépistage qui se déroule du 18 au 24 novembre 2024. Chapeauté par Coalition PLUS, cet événement annuel vise à sensibiliser la population à l'importance de la santé sexuelle et à favoriser un accès élargi aux services de dépistage du VIH, du VHC et des autres infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Une augmentation importante des nouveaux diagnostics positifs au VIH

En septembre 2024, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a publié l'édition 2022 de son « Programme de surveillance de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au Québec ». Ce rapport révèle une hausse marquée des nouveaux diagnostics : 422 en 2022 contre 246 en 2021. Parmi ces nouveaux cas, 329 (78 %) concernaient des personnes n'ayant jamais passé de test de dépistage du VIH auparavant et un nombre étonnant de personnes étaient dépistées tardivement, avec leurs systèmes immunitaires déjà compromis.

Cette situation s'avère préoccupante dans un contexte où le système de santé québécois peine à assurer l'accessibilité au dépistage. Comme le souligne Ken Monteith, directeur général : « l'un des principaux obstacles dans la lutte contre le VIH réside dans les difficultés d'accès au dépistage ».

Un appel à l'action pour la classe politique et les communautés

La Semaine internationale du dépistage offre une occasion unique aux décideur•es de prendre des mesures concrètes pour freiner la propagation du VIH et des ITSS au Québec. Nous renouvelons notre appel à faciliter les actions des organismes communautaires, qui jouent un rôle essentiel dans le dépistage des ITSS, en particulier auprès des populations qui échappent souvent au système de santé. L'accès à du matériel de dépistage, notamment à des autotests du VIH, et au dépistage par les intervenant•es communautaires, permettrait de désengorger le réseau de la santé et de limiter ainsi la transmission des infections.

À propos de la COCQ-SIDA

Regroupement d'organismes communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida, la COCQ-SIDA solidarise les gens, unit les démarches, les actions et les ressources impliquées pour répondre aux enjeux qui touchent les personnes vivant avec le VIH et l'ensemble des populations fortement touchées par l'épidémie. La COCQ-SIDA est membre fondatrice de Coalition PLUS, un regroupement international d'organismes communautaires de lutte contre le VIH.

À propos de la Semaine internationale du dépistage

La Semaine internationale du dépistage est une campagne mondiale de promotion du dépistage du VIH, des hépatites et des ITSS organisée pour la cinquième année consécutive par Coalition PLUS, réseau international d'organismes communautaires présent dans 53 pays. Cette campagne vise notamment à rattraper le retard pris durant l'épidémie de COVID-19 sur le nombre de tests réalisés dans le monde. Elle permet également de mettre en lumière l'importance des acteur•trices communautaires pour améliorer l'accès au dépistage.

