Semaine et Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs

Le gouvernement multiplie les actions pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs

QUÉBEC, le 1er mars 2025 /CNW/ - Alors que la quatrième Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs débute, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Brion, soulignent l'engagement du gouvernement du Québec pour contrer ce fléau à travers le Québec et les actions déployées pour s'y attaquer.

Des actions concrètes

Depuis 2021, le gouvernement du Québec collabore avec ses partenaires pour mettre en œuvre le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PACSESM). Plusieurs actions ont été réalisées à ce jour, dont :

l'attribution de près de 6 M$ en soutien financier à 59 organismes communautaires reconnus pour leur expertise et leur intervention auprès des personnes victimes d'exploitation sexuelle et de leurs proches en 2024-2025;





reconnus pour leur expertise et leur intervention auprès des personnes victimes d'exploitation sexuelle et de leurs proches en 2024-2025; la formation de près de 12 000 personnes (policières et policiers, intervenantes et intervenants) à l'approche d'intervention adaptée pour les personnes victimes d'exploitation sexuelle et leurs proches;





(policières et policiers, intervenantes et intervenants) à l'approche d'intervention adaptée pour les personnes victimes d'exploitation sexuelle et leurs proches; 430 arrestations effectuées par l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme dans le cadre d'enquêtes portant sur les réseaux de proxénètes et de traite de personnes entre le 1 er avril 2022 et le 31 janvier 2025;





dans le cadre d'enquêtes portant sur les réseaux de proxénètes et de traite de personnes entre le 1 avril le 31 janvier 2025; 219 arrestations effectuées par l'Équipe intégrée de lutte contre la production et la distribution de pornographie juvénile entre le 1er avril 2022 et le 31 janvier 2025.

Cette année, le ministère de la Sécurité publique annonce qu'une campagne de sensibilisation se déploiera du 10 au 31 mars et visera particulièrement les employeurs et les personnes travaillant en régions éloignées. Les messages insisteront sur les conséquences de l'achat de services sexuels et réitéreront que partout au Québec, l'exploitation sexuelle est punie par la loi.

Citations :

« Depuis 2021, le ministère de la Sécurité publique et tous les partenaires multiplient les efforts et les actions pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. La tenue de ces semaine et journée nationales rappelle l'importance de continuer le travail et de dire haut et fort que l'exploitation sexuelle des mineurs ne sera jamais tolérée dans la société québécoise. Je souhaite également envoyer un message fort à ces criminels qui exploitent sexuellement des mineurs. Nous allons poursuivre nos efforts pour vous traquer, vous arrêter et vous traduire en justice. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Notre gouvernement continuera d'agir pour lutter et prévenir l'exploitation sexuelle des mineurs. Cette problématique complexe demande la concertation de toutes les instances ayant le pouvoir de prévenir et de protéger les jeunes qui y sont plus vulnérables. Je salue le travail et la collaboration de tous les partenaires qui œuvre quotidiennement pour combattre l'exploitation sexuelle des mineurs. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

« Je ne peux que me réjouir de constater à quel point nous avons progressé grandement en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs depuis la tenue de la commission spéciale. Notre gouvernement s'y était engagé et continuera d'agir face à ce fléau. Il n'est pas question de laisser tomber ces jeunes. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

Faits saillants :

L'instauration de la Semaine et de la Journée nationales de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs répond à une recommandation du rapport de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs.

Intitulé Briser le cycle de l'exploitation sexuelle , le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PDF, 5,62 Mo) prévoit des investissements de 150 M$ sur cinq ans. Ce plan d'action repose sur la collaboration de 18 ministères et organismes gouvernementaux.

, le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PDF, 5,62 Mo) prévoit des investissements de 150 M$ sur cinq ans. Ce plan d'action repose sur la collaboration de 18 ministères et organismes gouvernementaux. Une table nationale et neuf tables régionales de concertation en matière d'exploitation sexuelle ont également été créées pour faciliter la coordination et la collaboration de ces partenaires à travers le Québec.

Le deuxième rapport de mise en œuvre du PACSESM, déposé à l'Assemblée nationale en décembre 2024, indique que 58 % des 38 mesures prévues au plan d'action ont été entièrement réalisées.

Le matériel de campagne dirige vers une nouvelle page Web : Conséquences d'obtenir des services sexuels contre rétribution.

Liens connexes :

Pour connaître les cinq axes d'intervention du PACSESM, les clientèles visées et les principales retombées depuis sa mise en œuvre : Plan d'action du gouvernement pour briser le cycle de l'exploitation sexuelle

Pour prendre connaissance du matériel de sensibilisation destiné aux organismes d'aide en matière d'exploitation sexuelle, de même qu'aux citoyennes et citoyens souhaitant se joindre à la cause ainsi que du matériel de la campagne : Matériel de sensibilisation à la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs

Pour mieux reconnaître les pièges de l'exploitation sexuelle : Québec.ca/exploitationsexuelle

Pour consulter le deuxième rapport de mise en œuvre du PACSESM : Rapport 2024 de mise en œuvre du PACSESM

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Bélanger, Directeur des communications et porte-parole, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected] ; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]