Nouvelles mesures technologiques - Le gouvernement du Québec s'attaque aux drones et aux téléphones cellulaires en établissements de détention

QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce le déploiement de mesures technologiques pour lutter contre la livraison de contrebande par drone, comme les téléphones cellulaires, et faciliter les opérations de saisie par les agents dans les établissements de détention à travers le Québec.

Avec ces différentes mesures technologiques, le gouvernement démontre le sérieux de son engagement envers la population, les agents des services correctionnels et les personnes incarcérées pour des établissements encore plus sécuritaires. Ces nouvelles mesures s'articulent autour de deux axes : des détecteurs de nouvelle génération plus performants et des opérations de fouilles technologiques.

Des détecteurs de nouvelle génération plus performants

Face à l'augmentation des livraisons d'articles prohibés par drone, le MSP annonce le déploiement d'une nouvelle génération de détecteurs de drones qui permettra de les identifier, de les traquer et d'appréhender plus efficacement les pilotes et leurs appareils. Cette nouvelle solution, qui intègre différents composants technologiques de détection, a été mise à l'épreuve dans un environnement réel et a permis de confirmer son efficacité. Les criminels qui pilotent ces appareils seront également plus facilement repérables grâce à cette nouvelle génération de détecteurs.

Des opérations de fouille technologique

Pour soutenir le travail des agents des services correctionnels qui procèdent à des opérations de fouille, le MSP annonce également le déploiement d'appareils de détection de téléphones cellulaires et l'acquisition de détecteurs mobiles à rayon X pour chaque établissement de détention. Ces appareils pourront être utilisés par les agents pour faciliter la détection d'objets prohibés dissimulés dans les cellules et les aires communes.

Citation :

« Je suis très heureux d'annoncer une seconde série de mesures qui seront déployées dans les établissements de détention au Québec pour en rehausser la sécurité. La présence de cellulaires entre les murs des prisons et la livraison par drone amènent des enjeux de sécurité importants, tant pour le personnel que pour les détenus eux-mêmes, et même pour la population en général. Les outils technologiques que nous déployons vont offrir une aide additionnelle à nos agents pour s'y attaquer. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Le MSP a annoncé le 26 mai 2025 que des clôtures autoportantes, des grillages aux fenêtres, des détecteurs à balayage corporel et des arches de sécurité seront déployés pour s'attaquer à la contrebande dans les établissements de détention.

Le MSP a finalement obtenu le 28 février dernier l'autorisation du gouvernement fédéral pour l'utilisation de brouilleurs d'ondes dans les établissements de détention du Québec. Cela permettra au MSP d'analyser si ces appareils répondent aux besoins des services correctionnels québécois. Des tests sont en cours avec nos partenaires pour faire une analyse complète et identifier les solutions applicables.

Ces mesures, qui bénéficient d'un financement de 35,8 M$ sur cinq ans, s'ajoutaient aux 9,2 M$ prévus au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2019-2029 pour soutenir les ajouts aux infrastructures des établissements de détention.

