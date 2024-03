Semaine et Journée nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs - Le gouvernement du Québec lance une campagne de sensibilisation

QUÉBEC, le 4 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec souligne la Journée nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs alors que se déroule actuellement la troisième Semaine nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, profite de cette occasion pour lancer la campagne de sensibilisation « Je ne suis pas à vendre ». Cette campagne s'est développée en partenariat avec le Secrétariat à la condition féminine et plusieurs regroupements autochtones représentant les diverses réalités de la population autochtone à travers le Québec. La campagne vise à sensibiliser la population, en particulier les membres des Premières Nations et les Inuits, à la problématique de l'exploitation sexuelle des mineurs et à ses conséquences ainsi qu'à faire connaître les ressources d'aide pour les personnes victimes et leurs proches.

Un gouvernement en action

Depuis plusieurs années déjà, le gouvernement est proactif et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour faire progresser la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PACSESM).

Les actions réalisées au cours de la dernière année par le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires dans la foulée des engagements inscrits au PACSESM ont entraîné plusieurs retombées concrètes et positives. Parmi celles-ci, on trouve :

plus de 2,25 M$ attribués en soutien financier à 20 organismes communautaires dont l'expertise et le savoir-faire en matière d'exploitation sexuelle sont reconnus dans le cadre du Programme de financement à la mission en exploitation sexuelle;

2 M$ de financement attribué aux 28 organismes bénéficiaires du Programme de prévention et d'intervention en matière d'exploitation sexuelle des jeunes;

le développement du Guide d'implantation de l'intervention Web -- Monde numérique et exploitation sexuelle : défis et opportunités par le Projet Intervention Prostitution Québec (PIPQ). Cet outil a été conçu de manière à soutenir le milieu communautaire dans le déploiement de pratiques de prévention et d'intervention directement dans le monde numérique, un espace de vie à part entière pour les jeunes. Il sera prochainement présenté au milieu communautaire lors d'un webinaire;

la poursuite des activités de l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme et de l'Équipe intégrée de lutte contre la production et la distribution de pornographie juvénile, lesquelles produisent annuellement des résultats significatifs en matière d'arrestation.

Citations :

« La lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs doit être menée sans relâche et sur tous les fronts. Les auteurs de ces crimes odieux doivent comprendre que jamais nous ne baisserons les bras pour enrayer ce fléau qui brise la vie de jeunes. Je remercie les corps policiers qui déploient des efforts soutenus pour réprimer ce phénomène ainsi que les nombreuses organisations qui viennent en aide aux personnes victimes et à leurs proches. Depuis le début de la mise en œuvre du PACSESM, leur travail a permis de nombreuses avancées, bien palpables sur le terrain. Poursuivons nos efforts et veillons collectivement à ce que nos jeunes puissent s'épanouir en toute sécurité. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'exploitation sexuelle des mineurs est une problématique complexe dont les jeunes filles sont trop souvent victimes. Notre gouvernement a agi et continuera d'agir pour prévenir ce fléau. La campagne que nous lançons aujourd'hui est une action de plus qui nous permet d'agir en amont afin de garantir la sécurité et l'épanouissement de nos adolescentes. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

L'instauration de la Semaine et de la Journée nationale de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs découle d'une recommandation du rapport de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs.

Intitulé Briser le cycle de l'exploitation sexuelle , le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PDF, 5,62 Mo) est doté d'une enveloppe de 150 M$ sur cinq ans. De cette somme, 117 M$ sont alloués au MSP pour la réalisation des 22 mesures sous sa responsabilité. Ce plan d'action résulte de la mobilisation de 18 ministères et organismes gouvernementaux et apporte des réponses partielles ou complètes à 56 des 58 recommandations de la Commission.

, le Plan d'action gouvernemental 2021-2026 en réponse aux recommandations de la Commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs (PDF, 5,62 Mo) est doté d'une enveloppe de 150 M$ sur cinq ans. De cette somme, 117 M$ sont alloués au MSP pour la réalisation des 22 mesures sous sa responsabilité. Ce plan d'action résulte de la mobilisation de 18 ministères et organismes gouvernementaux et apporte des réponses partielles ou complètes à 56 des 58 recommandations de la Commission. Le prochain rapport de mise en œuvre du PACSESM, lequel brossera un portrait exhaustif de l'état d'avancement de ses mesures, sera déposé à l'Assemblée nationale en décembre 2024.

La campagne de sensibilisation « Je ne suis pas à vendre » s'insère dans le volet autochtone du PACSESM, lequel comprend quatre mesures concernant spécialement les membres des Premières Nations et les Inuits, dans un souci de prise en compte de leurs besoins spécifiques et de leurs réalités particulières.

Liens connexes :

Pour connaître en un coup d'oeil les cinq axes d'intervention du PACSESM, les clientèles visées et les principales retombées depuis sa mise en œuvre : Plan d'action du gouvernement pour briser le cycle de l'exploitation sexuelle

Pour mieux reconnaître les pièges de l'exploitation sexuelle : Québec.ca/exploitationsexuelle

Pour consulter le premier rapport de mise en œuvre du PACSESM : Rapport 2022 de mise en œuvre du PACSESM

