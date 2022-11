MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le SPPLRN souligne la Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation, laquelle se déroule du 21 au 25 novembre. Elle a pour thème cette année : « Pour que l'élève prenne son envol, du personnel professionnel, c'est essentiel ».

Le Syndicat des professionnelles et professionnels de Laval-Rive-Nord (SPPLRN-SCFP 5222) représente les salarié(e)s des centres de services scolaires des Affluents, de Laval et des Mille-Îles. Ce sont ainsi 990 personnes occupant 33 catégories d'emploi différentes et desservant 137 000 élèves répartis dans 237 établissements scolaires qui contribuent sans relâche au succès des enfants.

« La semaine des personnes professionnelles permet de mettre en lumière tout travail essentiel fait auprès des élèves afin de les mener vers la réussite et la persévérance scolaires. De plus, les personnes professionnelles leur offrent un apport exceptionnel en les outillant pour faire face aux multiples défis vécus au quotidien », a déclaré Julie Tassé, présidente du SPPLRN.

« Les personnes professionnelles en éducation sont un maillon important dans le secteur de l'éducation. Elles exécutent un travail essentiel dans les centres de services scolaires afin que les élèves prennent leur envol, c'est ce que nous soulignons cette semaine », a rajouté Richard Delisle, vice-président, secteur Éducation du SCFP-Québec.

Pour accéder à la vidéo de promotion de la Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation du SPPLRN, cliquez ici.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 12 730 membres dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

