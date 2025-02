Semaine des enseignantes et des enseignants - Valoriser les profs, c'est aussi leur donner du temps!

QUÉBEC, le 2 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants qui se déroulera du 2 au 8 février 2025, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) tient à souligner le travail remarquable et l'engagement quotidien du personnel enseignant. On ne le dira jamais assez, les profs font une différence positive fondamentale dans le parcours des élèves québécois, et ce, malgré des conditions qui ne sont pas toujours faciles. La FSE-CSQ en profite pour rappeler au gouvernement qu'au-delà des encouragements et des bons mots, ce sont surtout les actions concrètes qui permettent de valoriser les enseignantes et enseignants.

« En effet, les profs veulent que l'on écoute les solutions qu'ils mettent de l'avant, notamment en reconnaissant leur travail et en favorisant les mesures qui leur accordent davantage de temps d'enseignement. Dans le milieu des affaires, on dit que le temps, c'est de l'argent. En éducation, le temps, c'est de la réussite », a fait savoir Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

À cet égard, tout au long de la semaine, la FSE-CSQ interpellera le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, sur des enjeux qui préoccupent les profs afin de connaître les gestes concrets qu'il compte poser. Ainsi, il sera question de francisation, d'incivilités en milieu scolaire, de pénurie de personnel enseignant, d'évaluation des apprentissages et de la valorisation de la profession enseignante.

« Valoriser les profs devrait être une priorité constante qui dépasse le cadre d'une seule semaine en février. La FSE-CSQ est en action sur tous ces enjeux et a des solutions à proposer. Il est temps que le gouvernement emboîte le pas et passe de la parole aux gestes concrets », conclut le président de la FSE-CSQ.

Par ailleurs, la FSE-CSQ invite les parents et toute la population à souligner cette Semaine dans leur milieu.

