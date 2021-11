MONTRÉAL, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine de sensibilisation à la dépendance et à l'usage de substance (SSDUS) qui se déroule du 14 au 20 novembre 2021, Portage souhaite mettre en lumière les solutions mises en place pour offrir aux jeunes adultes de 18-21 ans des services de traitement des dépendances qui reflètent leur réalité et répondent à leurs besoins.

En effet, l'organisation possède depuis plus de vingt ans une expertise dans la prise en charge adaptée des jeunes adultes puisque son programme pour adolescents du Nouveau-Brunswick accueille déjà les 18-21 ans et obtient de très bons résultats. Cette année, le programme de réadaptation en toxicomanie de Saint-Malachie, qui s'adressait aux adolescents de 14 à 18 ans, a, lui aussi, été adapté aux jeunes adultes pour mieux les accompagner dans la transition vers la vie adulte et favoriser leur rétablissement face à la dépendance.

Petits changements, grands résultats

De nombreuses études démontrent que les 18-21 ans vivent des situations qui se rapprochent davantage de celles des adolescents que de celles des adultes, notamment un manque d'autonomie ou un décrochage scolaire. Dans cette optique, la programmation clinique a été revue et adaptée pour répondre à leurs besoins spécifiques. Les jeunes ont l'occasion de poursuivre leurs études secondaires ou collégiales à temps partiel durant leur cheminement thérapeutique, favorisant ainsi leur réinsertion sociale une fois le programme complété.

Enfin, que cet ajustement est à propos, les 18-21 ans représentent aujourd'hui 50% des résidents de ces programmes. Convaincu du bienfondé de cette action, Portage continuera l'extension de ses programmes pour adolescents francophones et anglophones au sein de son centre du Lac Écho dans les Laurentides.



Citations

« La société dans laquelle nous vivons change et les individus aussi, il est normal pour nous de chercher à toujours perfectionner et adapter nos programmes pour mieux servir nos clientèles. Depuis près de 50 ans maintenant, grâce à nos professionnels qualifiés et nos programmes adaptés nous aidons les résidents à vaincre leur toxicomanie et les accompagnons vers une vie plus saine. »

-Peter Howlett, président et fondateur de Portage

« On constate un avantage considérable à inclure les 18-21 ans dans les programmes pour adolescents avec lesquels ils ont bon nombre de points en commun. La transition de l'adolescence à l'âge adulte est une période importante pour les jeunes et nous sommes heureux de pouvoir leur offrir un programme adapté à leur réalité au sein d'une communauté thérapeutique à laquelle ils s'identifient et s'intègrent plus facilement. »

-Cindy Chabot, directrice, Portage Saint-Malachie

