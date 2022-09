SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE - EXO RAPPELLE LES COMPORTEMENTS À PRIORISER AUX ABORDS DES VOIES FERRÉES

MONTRÉAL, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine de la sécurité ferroviaire, exo souhaite rappeler à tous l'importance d'être vigilant aux abords des voies ferrées et de respecter la signalisation ferroviaire.

Qu'on vive aux abords d'une emprise ferroviaire ou qu'on utilise les services de train exo, voici les comportements à prioriser :

Respecter les passages à niveau et les passages piétonniers ;

Respecter la signalisation ;

Ne pas marcher sur la voie ferrée ;

Rester à l'intérieur de la ligne jaune sur le quai ;

Attendre d'être à bord pour mettre ses écouteurs ou se divertir sur des appareils électroniques.

Exo constate que plusieurs comportements dangereux ont comme origine un manque d'attention à la signalisation ferroviaire. Par exemple, certains usagers omettent de vérifier si les feux clignotants sont activés alors qu'ils traversent un passage à niveau parce qu'ils ont l'habitude de l'emprunter au même moment chaque jour. Toutefois, alors que les trains de banlieue d'exo respectent un horaire établi, le passage des trains de marchandise et de passagers longue distance peut varier.

Il est également important de respecter les feux clignotants et les barrières aux passages à niveau. Lorsque ceux-ci sont activés, il est interdit de s'engager sur le passage à niveau, peu importe la situation. Le respect de la signalisation assure la sécurité de tous aux abords des voies ferrées.

De plus, toute intrusion sur le réseau ferroviaire occasionne des retards pour l'ensemble des usagers du train de banlieue. En effet, la présence d'une personne sur la voie ferrée oblige les trains à s'immobiliser par mesure de sécurité.

« Je tiens à souligner le travail de nos inspecteurs, qui assurent tous les jours la sécurité et la convivialité de nos trains et nos installations. Les inspecteurs exo jouent un rôle essentiel en favorisant les bons comportements aux abords des voies ferrées et en accompagnant notre clientèle lors d'une perturbation de service », souligne Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation d'exo.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Jean-Maxime St-Hilaire, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]